Атомная электростанция под Ригой? Пора задуматься, энергии уже не хватает

Редакция PRESS 25 марта, 2026 16:08

Проекты модульных атомных электростанций в Латвии пока находятся на ранней стадии, поэтому конкретного списка вовлечённых компаний и учреждений ещё нет, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики.

В ведомстве пояснили, что сейчас формируется база знаний и компетенций, а латвийские компании оценивают технологические, финансовые и инфраструктурные возможности для таких проектов. Государственные структуры при этом выстраивают сотрудничество с международными партнёрами, в том числе с компаниями из США и Японии.

В министерстве также отметили, что конкретные расходы на развитие атомных проектов пока не подсчитаны, поскольку работа находится на подготовительном этапе.

Ранее министр экономики Виктор Валайнис заявлял, что в ближайшие годы потребление электроэнергии в Латвии будет расти и к 2050 году может достичь 18 тераватт-часов — это примерно вдвое больше текущего уровня.

«Эту электроэнергию нужно либо производить самим, либо импортировать», — заявил Валайнис.

Министр подчеркнул, что модульные атомные станции рассматриваются как один из возможных вариантов, а у латвийских компаний есть достаточная компетенция и доступ к капиталу для реализации подобных проектов, несмотря на их высокую стоимость.

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

Важно 23:39

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

