Атомная электростанция под Ригой? Пора задуматься, энергии уже не хватает

В ведомстве пояснили, что сейчас формируется база знаний и компетенций, а латвийские компании оценивают технологические, финансовые и инфраструктурные возможности для таких проектов. Государственные структуры при этом выстраивают сотрудничество с международными партнёрами, в том числе с компаниями из США и Японии.

В министерстве также отметили, что конкретные расходы на развитие атомных проектов пока не подсчитаны, поскольку работа находится на подготовительном этапе.

Ранее министр экономики Виктор Валайнис заявлял, что в ближайшие годы потребление электроэнергии в Латвии будет расти и к 2050 году может достичь 18 тераватт-часов — это примерно вдвое больше текущего уровня.

«Эту электроэнергию нужно либо производить самим, либо импортировать», — заявил Валайнис.

Министр подчеркнул, что модульные атомные станции рассматриваются как один из возможных вариантов, а у латвийских компаний есть достаточная компетенция и доступ к капиталу для реализации подобных проектов, несмотря на их высокую стоимость.