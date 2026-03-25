Нельзя лишать его гражданства! «Это выгодно самому Мамыкину»

Редакция PRESS 25 марта, 2026 17:18

Проект решения о лишении гражданства Латвии бывшего евродепутата Андрея Мамыкина вызвал резкую дискуссию в Сейме, сообщает агентство LETA. Документ внесла партия «Латвия на первом месте», однако часть депутатов считает инициативу спорной.

Депутат Сейма от «Нового Единства» Андрей Юдин заявил, что лишение гражданства может сыграть на руку самому Мамыкину. «Лишение гражданства может привести к тому, что другие государства не выдадут его Латвии», — отметил он, подчеркнув, что правоохранительным органам будет сложнее добиться экстрадиции.

Ранее Генеральная прокуратура выдала европейский ордер на арест Мамыкина. Он обвиняется в оправдании военных преступлений и высказываниях в поддержку действий России в Украине.

В июне 2024 года прокуратура начала уголовное преследование в отношении Мамыкина, который сейчас находится в России. Дело было возбуждено СГБ ещё в сентябре 2023 года по статье о оправдании геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Авторы инициативы утверждают, что Мамыкин, выступая на российском телеканале, призывал к бомбардировкам стран Балтии и убийству их жителей. В проекте решения указано, что такие действия могут квалифицироваться как подстрекательство к серьёзным нарушениям международного права.

В то же время в Сейме звучат и другие оценки. Глава фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревицс заявил, что инициатива может отвлекать внимание от внутренних политических процессов, но при этом подчеркнул, что действия Мамыкина требуют уголовной ответственности.

«Его место — в тюрьме», — заявил Юревицс.

Представители других фракций также высказываются за оценку ситуации. Депутат Харийс Рокпелнис отметил, что подобный проект решения может придавать слишком большое значение одному человеку, однако комиссия должна его рассмотреть.

В свою очередь Андрис Шуваев заявил, что у Мамыкина не должно быть латвийского гражданства, и призвал профильные министерства дать правовую оценку.

Комиссия Сейма в итоге приняла проект решения к сведению.

Отдельно отмечается, что международные нормы, включая Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, запрещают лишать человека единственного гражданства, если это делает его лицом без гражданства. В случае с Мамыкиным подобное решение стало бы прецедентом.

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста
В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

