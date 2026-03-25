Нельзя лишать его гражданства! «Это выгодно самому Мамыкину»

Депутат Сейма от «Нового Единства» Андрей Юдин заявил, что лишение гражданства может сыграть на руку самому Мамыкину. «Лишение гражданства может привести к тому, что другие государства не выдадут его Латвии», — отметил он, подчеркнув, что правоохранительным органам будет сложнее добиться экстрадиции.

Ранее Генеральная прокуратура выдала европейский ордер на арест Мамыкина. Он обвиняется в оправдании военных преступлений и высказываниях в поддержку действий России в Украине.

В июне 2024 года прокуратура начала уголовное преследование в отношении Мамыкина, который сейчас находится в России. Дело было возбуждено СГБ ещё в сентябре 2023 года по статье о оправдании геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Авторы инициативы утверждают, что Мамыкин, выступая на российском телеканале, призывал к бомбардировкам стран Балтии и убийству их жителей. В проекте решения указано, что такие действия могут квалифицироваться как подстрекательство к серьёзным нарушениям международного права.

В то же время в Сейме звучат и другие оценки. Глава фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревицс заявил, что инициатива может отвлекать внимание от внутренних политических процессов, но при этом подчеркнул, что действия Мамыкина требуют уголовной ответственности.

«Его место — в тюрьме», — заявил Юревицс.

Представители других фракций также высказываются за оценку ситуации. Депутат Харийс Рокпелнис отметил, что подобный проект решения может придавать слишком большое значение одному человеку, однако комиссия должна его рассмотреть.

В свою очередь Андрис Шуваев заявил, что у Мамыкина не должно быть латвийского гражданства, и призвал профильные министерства дать правовую оценку.

Комиссия Сейма в итоге приняла проект решения к сведению.

Отдельно отмечается, что международные нормы, включая Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, запрещают лишать человека единственного гражданства, если это делает его лицом без гражданства. В случае с Мамыкиным подобное решение стало бы прецедентом.