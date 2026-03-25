«Семь минут вместо полутора часов»: в Риге думают о пароме в Болдераю

Инициатива появилась после обращения жителей, которое поддержали более двух тысяч человек. Сейчас дорога на общественном транспорте между этими районами проходит через центр города и может занимать до полутора часов. При прямом водном сообщении время сократится примерно до семи минут.

Председатель Комиссии по развитию города Эдгарс Бергхолцс заявил, что пассажирский паром может начать работу уже в следующем году. «Пассажирский паром может начать курсировать уже в следующем году», — отметил он.

В перспективе проект планируется расширить — добавить переправу для автотранспорта. Однако её запуск потребует дополнительного времени и анализа.

Проект также рассматривается как способ снизить нагрузку на транспортную систему города, особенно в период запланированных ремонтных работ на Вантовом мосту, которые увеличат давление на другие переправы через Даугаву.

Эксперт в сфере транспорта Талис Линкайтс положительно оценивает идею. «Необходимо начать с пассажирских перевозок, чтобы оценить спрос», — подчеркнул он.

Предполагается, что пассажирский паром будет ходить раз в один-два часа, а автопаром в часы пик сможет выполнять до двух рейсов в час.