Вам не хватит денег на лекарства. Уже скоро. А виноват опять Трамп!

Редакция PRESS 25 марта, 2026 16:26

Важно 0 комментариев

Цены на лекарства в Европе могут резко вырасти уже в ближайшее время, и сильнее всего это ударит по пациентам, предупреждает врач и фармацевт Гунтис Белевич в эфире передачи «dr. Apinis» на TV24.

По его словам, изменение глобального подхода к ценообразованию на медикаменты напрямую затронет европейский рынок. Ранее высокие цены в США объясняли политикой фармацевтических компаний, однако сейчас ситуация меняется.

«Президент США Дональд Трамп говорит, что инновационные лекарства в Америке дорогие потому, что в Европе они дешёвые, и чтобы снизить цены в США, их нужно повысить в Европе», — заявил Белевич.

Он отметил, что первые признаки роста уже видны. «Например, в Англии ещё в декабре цены на рецептурные медикаменты выросли на 25%», — сказал он.

По оценке эксперта, Европа и США могут прийти к новому ценовому балансу, что приведёт к подорожанию препаратов в ЕС.

«Европа договорится с Америкой, и лекарства станут дороже», — подчеркнул Белевич.

Особенно сильно это затронет пациентов, которые уже сейчас оплачивают часть стоимости лечения. «Та доля, которую платит пациент, станет существенно выше и для многих просто неподъёмной», — предупредил он.

Белевич призвал Министерство здравоохранения пересмотреть систему компенсаций. «Если сейчас компенсация составляет 75%, то при росте цен пациент просто не сможет оплатить оставшуюся часть», — отметил эксперт.

Он также указал, что финансовые трудности уже сейчас мешают людям проходить лечение полностью. «Многие пациенты покупают только часть назначенных лекарств, а затем прекращают лечение из-за нехватки денег», — сказал Белевич.

По его словам, рост цен затронет не только инновационные препараты, но и более дешёвые аналоги, поскольку сырьё для них поступает из Индии и Китая.

Дополнительное давление создают логистические проблемы. «Ситуация с транспортом у берегов Ирана влияет на поставки и приведёт к росту цен», — добавил он.

Белевич подчеркнул, что первыми с недовольством пациентов столкнутся фармацевты. «Именно они будут на передовой в этой ситуации», — отметил эксперт.

Главные новости

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста
Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста (2)

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Загрузка

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

