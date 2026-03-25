Вам не хватит денег на лекарства. Уже скоро. А виноват опять Трамп!

По его словам, изменение глобального подхода к ценообразованию на медикаменты напрямую затронет европейский рынок. Ранее высокие цены в США объясняли политикой фармацевтических компаний, однако сейчас ситуация меняется.

«Президент США Дональд Трамп говорит, что инновационные лекарства в Америке дорогие потому, что в Европе они дешёвые, и чтобы снизить цены в США, их нужно повысить в Европе», — заявил Белевич.

Он отметил, что первые признаки роста уже видны. «Например, в Англии ещё в декабре цены на рецептурные медикаменты выросли на 25%», — сказал он.

По оценке эксперта, Европа и США могут прийти к новому ценовому балансу, что приведёт к подорожанию препаратов в ЕС.

«Европа договорится с Америкой, и лекарства станут дороже», — подчеркнул Белевич.

Особенно сильно это затронет пациентов, которые уже сейчас оплачивают часть стоимости лечения. «Та доля, которую платит пациент, станет существенно выше и для многих просто неподъёмной», — предупредил он.

Белевич призвал Министерство здравоохранения пересмотреть систему компенсаций. «Если сейчас компенсация составляет 75%, то при росте цен пациент просто не сможет оплатить оставшуюся часть», — отметил эксперт.

Он также указал, что финансовые трудности уже сейчас мешают людям проходить лечение полностью. «Многие пациенты покупают только часть назначенных лекарств, а затем прекращают лечение из-за нехватки денег», — сказал Белевич.

По его словам, рост цен затронет не только инновационные препараты, но и более дешёвые аналоги, поскольку сырьё для них поступает из Индии и Китая.

Дополнительное давление создают логистические проблемы. «Ситуация с транспортом у берегов Ирана влияет на поставки и приведёт к росту цен», — добавил он.

Белевич подчеркнул, что первыми с недовольством пациентов столкнутся фармацевты. «Именно они будут на передовой в этой ситуации», — отметил эксперт.