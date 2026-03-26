Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

Редакция PRESS 26 марта, 2026 14:18

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

При этом Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов и после принятия соответствующей директивы была бы готова перейти на летнее время (GMT+3) насовсем.

В министерстве пояснили, что перед принятием решений странам Балтии и их ближайшим соседям необходимо договориться о выборе часового пояса, который станет основным после отмены сезонного перевода времени.

Отмечается, что перед принятием решения Европейская комиссия должна провести полноценную и всестороннюю оценку влияния, которая должна охватывать не только прямые и косвенные экономические издержки, но и другие важные аспекты — влияние на функционирование внутреннего рынка, общественное здоровье, транспорт и трансграничные услуги, цифровые системы, а также региональные и географические особенности.

Латвия готова участвовать в дискуссиях и оценивать возможные решения, если рассмотрение этого вопроса на уровне Евросоюза будет возобновлено, чтобы выработать согласованный подход по всему ЕС, в том числе и в странах Балтии.

Национальная позиция Латвии по отмене сезонного перевода времени была утверждена на заседании Кабинета министров 19 февраля 2019 года.

Польша, которая до июля 2025 года была председательствующей в ЕС страной, пыталась вернуть этот вопрос в повестку. Премьер-министр Испании Педро Санчес 20 октября 2025 года заявил, что Испания также попытается вернуть инициативу по отказу от перевода часов в повестку ЕС.

В Национальном центре психического здоровья отмечают, что для большинства людей переход на летнее время кажется лишь небольшой технической корректировкой — одну ночь мы спим немного меньше, и жизнь продолжается как обычно. Однако в последние годы медицина все чаще обращает внимание на то, что даже незначительное смещение суточного ритма может влиять на естественные биологические часы человека, самочувствие, сон и психическое здоровье.

Психиатр клиники Pārdaugava Национального центра психического здоровья Байба Ливиня пояснила, что в организме человека действует своего рода внутренние биологические часы, регулирующие цикл сна и бодрствования, выработку гормонов, температуру тела, уровень энергии и даже эмоции. Эти часы работают примерно в 24-часовом ритме и тесно связаны со сменой света и темноты — естественной сменой дня и ночи.

Когда утром в глаза попадает дневной свет, мозг получает сигнал снизить выработку гормона сна мелатонина и активизировать бодрствование. Вечером, с наступлением темноты, организм, напротив, начинает готовиться ко сну.

Однако при резком изменении режима, например при переходе на летнее время, биологическим часам требуется время для адаптации. В этот период человек может ощущать усталость, рассеянность или повышенную эмоциональную чувствительность.

Комментарии (0)
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

