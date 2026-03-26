Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

При этом Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов и после принятия соответствующей директивы была бы готова перейти на летнее время (GMT+3) насовсем.

В министерстве пояснили, что перед принятием решений странам Балтии и их ближайшим соседям необходимо договориться о выборе часового пояса, который станет основным после отмены сезонного перевода времени.

Отмечается, что перед принятием решения Европейская комиссия должна провести полноценную и всестороннюю оценку влияния, которая должна охватывать не только прямые и косвенные экономические издержки, но и другие важные аспекты — влияние на функционирование внутреннего рынка, общественное здоровье, транспорт и трансграничные услуги, цифровые системы, а также региональные и географические особенности.

Латвия готова участвовать в дискуссиях и оценивать возможные решения, если рассмотрение этого вопроса на уровне Евросоюза будет возобновлено, чтобы выработать согласованный подход по всему ЕС, в том числе и в странах Балтии.

Национальная позиция Латвии по отмене сезонного перевода времени была утверждена на заседании Кабинета министров 19 февраля 2019 года.

Польша, которая до июля 2025 года была председательствующей в ЕС страной, пыталась вернуть этот вопрос в повестку. Премьер-министр Испании Педро Санчес 20 октября 2025 года заявил, что Испания также попытается вернуть инициативу по отказу от перевода часов в повестку ЕС.

В Национальном центре психического здоровья отмечают, что для большинства людей переход на летнее время кажется лишь небольшой технической корректировкой — одну ночь мы спим немного меньше, и жизнь продолжается как обычно. Однако в последние годы медицина все чаще обращает внимание на то, что даже незначительное смещение суточного ритма может влиять на естественные биологические часы человека, самочувствие, сон и психическое здоровье.

Психиатр клиники Pārdaugava Национального центра психического здоровья Байба Ливиня пояснила, что в организме человека действует своего рода внутренние биологические часы, регулирующие цикл сна и бодрствования, выработку гормонов, температуру тела, уровень энергии и даже эмоции. Эти часы работают примерно в 24-часовом ритме и тесно связаны со сменой света и темноты — естественной сменой дня и ночи.

Когда утром в глаза попадает дневной свет, мозг получает сигнал снизить выработку гормона сна мелатонина и активизировать бодрствование. Вечером, с наступлением темноты, организм, напротив, начинает готовиться ко сну.

Однако при резком изменении режима, например при переходе на летнее время, биологическим часам требуется время для адаптации. В этот период человек может ощущать усталость, рассеянность или повышенную эмоциональную чувствительность.