Михаил Плетнев даст дополнительный концерт в Юрмале

Редакция PRESS 26 марта, 2026 09:05

История и культура 0 комментариев

Пианист-совершенство, идеальный рояль, отличные залы, программа мечты: визит Михаила Плетнева будет незабываемым. 28 марта великий музыкант сыграет Баха, Шумана и Грига в Национальном театре, 29 марта выйдет на малую сцену «Дзинтари», и на этот дополнительный концерт в Юрмале еще можно попасть.

Плетнев из тех уникальных музыкантов, которых невозможно наслушаться вдосталь. Сколько бы он ни приезжал в Латвию, -- а концертов он дал здесь с добрый десяток, выступая и сольно, и с оркестрами, и в камерных составах, -- слушатели выходили из залов с твердым убеждением: на их глазах свершилось чудо.

Мир узнал о Плетневе в 1978 году, когда 21-летний пианист получил Первую премию и Золотую медаль VI Международного конкурса имени Чайковского. Формально он был студентом консерватории, на деле – полностью сложившимся мастером с филигранной техникой и убедительнейшими интерпретациями. Неулыбчивый, предельно сосредоточенный, он вступал в диалог с публикой только тем, что полностью погружал ее в свою музыку – и это производило ошеломляющий эффект.

На Плетнева ходили, чтобы получить особый опыт духовного переживания. Лучшие академические лейблы издавали его записи – и сейчас в дискографии музыканта их около сотни. В рецензии на альбом с произведениями Скарлатти, выпущенный EMI – Virgin Classics в 1996 году, журнал Gramophone отмечал: «Это самая прекрасная игра, какая только возможна». Фортепианные переложения сюит из балетов Чайковского «Щелкунчик» и «Спящая красавица», созданные Плетневым, вошли в антологию Philips Classics «Великие пианисты XX века». Пластинка, посвященная Скрябину (1999) и Pletnev Live at Carnegie Hall (2001) получили приз ECHO Klassik. В 2005 году альбом с музыкой Прокофьева и Равеля, записанный Михаилом Плетнёвым в дуэте с пианисткой Мартой Аргерих, был удостоен премии Grammy в номинации «Лучшее исполнение камерной музыки», а также наград Diapason d'or и Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Многотысячная армия поклонников игры Плетнева остро переживала тот период, когда он отстранился от фортепианной карьеры ради дирижирования и композиции.

«Я не оставляю рояль, мне просто нужен инструмент большей мощности», -- объяснял Плетнев свое решение. И вскоре уже стоял за пультом Королевского оркестра Консертгебау, Лондонского филармонического оркестра, Филармонического оркестра Лос-Анджелеса, Токийского филармонического оркестра, Симфонического оркестра Бирмингема, Симфонического оркестра NHK…

Но как только Плетнев нашел рояль Kawai, который отвечал его требованиям, он вернулся к пианистической деятельности. Шестилетняя пауза завершилась выступлением с Гидоном Кремером и оркестром Kremerata Baltica, и это было одним из главных событий музыкальной жизни в 2013 году. Тогда же Михаил Плетнев стал обладателем Платоновской премии «за глубину и гармоничность интерпретации мирового музыкального наследия».

The Guardian называет его игру «блестящей: изысканной, вдумчивой и абсолютно захватывающей». The Telegraph считает, что «его выступления никогда не бывают формальными; они всегда ощущаются как открытие, как глубокое размышление, как новое рождение музыки». Латвийская публика сможет убедиться в правоте этих слов 28 и 29 марта, услышав в исполнении великого пианиста несколько Прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» Баха, «Крейслериану» Шумана и фрагменты фортепианного цикла Грига «Лирические пьесы».

Устроитель гастролей Михаила Плетнева – международная продюсерская компания Winstag Production, OU. Билеты в рижских городских кассах и сети bilesuparadize.lv

 

 

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

