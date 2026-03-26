Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

ЕС заморозил кредитный план для Венгрии на 16 млрд евро

© Deutsche Welle 26 марта, 2026 11:20

Мир

Заявка Будапешта на оборонный кредит заморожена после саммита ЕС, на котором венгерский премьер блокировал помощь Киеву.

Европейская комиссия (ЕК) отложила утверждение кредитного плана для Венгрии по оборонной программе Security Action for Europe (SAFE) из-за вето, наложенного премьер-министром этой страны Виктором Орбаном на предоставление помощи Украине. Об этом сообщила в среду, 25 марта, польская радиостанция RMF24.

Официально в Еврокомиссии заявляют, что продолжают рассматривать заявку Венгрии на кредит в 16 млрд евро и одобрят план, когда он будет готов. Однако, как рассказали RMF24 источники в дипломатических кругах в Брюсселе, ЕК не хочет предоставлять эту ссуду, так как Орбан "нарушает принцип лояльного сотрудничества" и блокирует финансирование Украины.

По данным RMF24, Еврокомиссия планировала заморозить заявку Будапешта по программе SAFE (направлена на быстрое усиление обороноспособности стран ЕС) еще в феврале 2026 года до парламентских выборов в апреле: в Брюсселе надеются, что в Венгрии может смениться правительство.

На саммите ЕС 19 марта Виктор Орбан подтвердил вето на предоставление Украине ссуды в 90 млрд евро в качестве военной помощи. Лидеры Евросоюза согласовали такой кредит еще в декабре 2025 года, но позже Венгрия заблокировала процедурные решения. В Будапеште заявляют, что продолжат блокировать предоставление помощи до тех пор, пока Киев не восстановит транзит российской нефти через украинскую территорию, прекратившийся после удара РФ по трубопроводу "Дружба" в конце января 2026 года.  

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Важно

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Важно

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать