«Я просто действовал». Рижский полицейский вытащил человека с того света

Инцидент произошёл на улице А. Деглава. По словам самого полицейского, он ехал домой после хоккейного турнира и остановился на красный свет, когда услышал удар и увидел столкновение автомобилей.

«У водителя не прощупывался пульс, я вытащил его из машины и начал сердечный массаж», — рассказал инспектор Видземского управления Рижской муниципальной полиции Кристианс Сутра.

Он отметил, что прохожие оперативно вызвали медиков, а сам он продолжал реанимацию до их прибытия. Благодаря его действиям и работе врачей мужчину удалось спасти.

«Я действовал как будто на автомате и до последнего верил, что всё будет хорошо», — добавил Сутра.

Ранее в социальных сетях родственники пострадавшего искали полицейского, чтобы лично поблагодарить его. После огласки его удалось найти, а Рижская муниципальная полиция публично выразила сотруднику благодарность за его поступок.