«Я просто действовал». Рижский полицейский вытащил человека с того света

Редакция PRESS 25 марта, 2026 16:21

0 комментариев

Сотрудник Рижской муниципальной полиции Кристианс Сутра оказал помощь мужчине, у которого во время движения остановилось сердце. Об этом сообщили в полиции после того, как семья пострадавшего начала искать спасителя, чтобы поблагодарить его.

Инцидент произошёл на улице А. Деглава. По словам самого полицейского, он ехал домой после хоккейного турнира и остановился на красный свет, когда услышал удар и увидел столкновение автомобилей.

«У водителя не прощупывался пульс, я вытащил его из машины и начал сердечный массаж», — рассказал инспектор Видземского управления Рижской муниципальной полиции Кристианс Сутра.

Он отметил, что прохожие оперативно вызвали медиков, а сам он продолжал реанимацию до их прибытия. Благодаря его действиям и работе врачей мужчину удалось спасти.

«Я действовал как будто на автомате и до последнего верил, что всё будет хорошо», — добавил Сутра.

Ранее в социальных сетях родственники пострадавшего искали полицейского, чтобы лично поблагодарить его. После огласки его удалось найти, а Рижская муниципальная полиция публично выразила сотруднику благодарность за его поступок.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста
Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления
Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

Важно 23:39

Важно 0 комментариев

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Важно 20:26

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

