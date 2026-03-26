Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Чт, 26. Марта
Доступность

Пуданс о вчерашнем беспилотнике: предупредить жителей не хватило времени

26 марта, 2026 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Для оповещения местного населения об угрозе беспилотников не было достаточно времени, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспарс Пуданс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По его словам, для предоставления точной информации людям, которые могут пострадать от возможной угрозы, требуется некоторое время, чтобы понять возможное направление и траекторию полета. В данном случае время для предупреждения было слишком коротким.

Пуданс признал, что некоторые индикаторы и датчики не давали нужной информации, которая позволила бы более оперативно оценить ситуацию. Он отметил, что к моменту оценки угрозы и проведения расчетов объект уже покинул территорию Латвии или взорвался и больше не представлял угрозы.

По словам командующего НВС, первоначально основное внимание было сосредоточено на сборе ответственных подразделений, чтобы как можно быстрее понять ситуацию и ее дальнейшее развитие. После того как было установлено, что угрозы населению больше нет, было принято решение не рассылать оповещения.

Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс считает, что ситуацию можно смоделировать, если распространить предупреждение в определенном районе. В то же время следует оценить, не приведет ли такое предупреждение к более негативным последствиям, чем сам инцидент.

Уже сообщалось, что на этой неделе беспилотники залетели во все три страны Балтии и взорвались там. Вероятнее всего, они были нацелены на цели в России, но были отклонены или сбиты с курса методами радиоэлектронной борьбы, поскольку Украина защищалась от российской агрессии.

Представители балтийских стран подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессивной войны России и что подобные инциденты, как ожидается, будут повторяться.

Рано утром в понедельник беспилотник упал на замерзшее озеро в Варенском районе Литвы, недалеко от границы с Беларусью.

В среду вечером один беспилотник влетел в воздушное пространство Латвии со стороны России и взорвался в Краславском крае, а другой ненадолго прилетел с территории Белоруссии и направился в сторону России.

Тем временем, в среду утром беспилотник, вошедший в воздушное пространство со стороны России на северо-востоке Эстонии, врезался в дымовую трубу электростанции «Аувере».

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что взорвавшийся беспилотник был украинским , предназначенным для поражения цели в России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич признал, что беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии и взорвавшийся, также был украинским дроном, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против российских целей.

В среду вечером Украина нанесла удары беспилотниками по российским портам в Ленинградской области. Ранее украинские беспилотники уже атаковали порт Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Важно

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать