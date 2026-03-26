Пуданс о вчерашнем беспилотнике: предупредить жителей не хватило времени

По его словам, для предоставления точной информации людям, которые могут пострадать от возможной угрозы, требуется некоторое время, чтобы понять возможное направление и траекторию полета. В данном случае время для предупреждения было слишком коротким.

Пуданс признал, что некоторые индикаторы и датчики не давали нужной информации, которая позволила бы более оперативно оценить ситуацию. Он отметил, что к моменту оценки угрозы и проведения расчетов объект уже покинул территорию Латвии или взорвался и больше не представлял угрозы.

По словам командующего НВС, первоначально основное внимание было сосредоточено на сборе ответственных подразделений, чтобы как можно быстрее понять ситуацию и ее дальнейшее развитие. После того как было установлено, что угрозы населению больше нет, было принято решение не рассылать оповещения.

Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс считает, что ситуацию можно смоделировать, если распространить предупреждение в определенном районе. В то же время следует оценить, не приведет ли такое предупреждение к более негативным последствиям, чем сам инцидент.

Уже сообщалось, что на этой неделе беспилотники залетели во все три страны Балтии и взорвались там. Вероятнее всего, они были нацелены на цели в России, но были отклонены или сбиты с курса методами радиоэлектронной борьбы, поскольку Украина защищалась от российской агрессии.

Представители балтийских стран подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессивной войны России и что подобные инциденты, как ожидается, будут повторяться.

Рано утром в понедельник беспилотник упал на замерзшее озеро в Варенском районе Литвы, недалеко от границы с Беларусью.

В среду вечером один беспилотник влетел в воздушное пространство Латвии со стороны России и взорвался в Краславском крае, а другой ненадолго прилетел с территории Белоруссии и направился в сторону России.

Тем временем, в среду утром беспилотник, вошедший в воздушное пространство со стороны России на северо-востоке Эстонии, врезался в дымовую трубу электростанции «Аувере».

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что взорвавшийся беспилотник был украинским , предназначенным для поражения цели в России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич признал, что беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии и взорвавшийся, также был украинским дроном, который, по всей видимости, являлся частью скоординированной украинской операции против российских целей.

В среду вечером Украина нанесла удары беспилотниками по российским портам в Ленинградской области. Ранее украинские беспилотники уже атаковали порт Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.