Реальность может быть шире, чем мы видим: физики ищут скрытые измерения

Но физики давно подозревают: это может быть не вся картина.

Существуют теории, согласно которым у Вселенной есть дополнительные измерения. Они не где-то «далеко», а буквально рядом — просто мы их не способны увидеть или почувствовать.

Одна из таких моделей описывает мир как своего рода «слой». Всё, что нам знакомо — материя, свет, даже силы — существует внутри него. А за его пределами могут быть другие измерения, скрытые от нас.

Есть и неожиданное следствие.

Такая идея может объяснить одну из главных загадок физики — почему гравитация настолько слабее других фундаментальных сил. По одной из гипотез, она «утекает» в эти дополнительные измерения, поэтому здесь, в нашем мире, кажется слабой.

Пока это остаётся теорией. Прямых доказательств нет.

Но эксперименты продолжаются — в том числе на Большом адронном коллайдере, где учёные ищут малейшие намёки на существование этих скрытых уровней реальности.

Если они окажутся правы, придётся признать простую, но непривычную мысль:

мы видим далеко не всё.