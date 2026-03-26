Японцы придумали, как делать новые подгузники… из использованных: это вообще законно?

И речь о вещах, которые разлагаются до 500 лет.

Подгузники.

Оказывается, это один из главных «невидимых» источников мусора. В одних только США ежегодно выбрасывают более 1 триллиона подгузников — и они занимают третье место среди всех бытовых отходов.

Японцы решили: хватит закапывать — пора перерабатывать.

В двух небольших городах — Сибуси и Осаки — к этому подошли всерьёз. Там уже перерабатывают около 80% отходов, и теперь в систему включили даже использованные подгузники.

Как это вообще возможно?

После сбора их… стирают, измельчают и буквально разбирают на части: пластик, целлюлозу и специальный впитывающий гель. Всё это потом снова идёт в дело.

Причём не куда-нибудь, а обратно — в производство гигиенических товаров.

Крупный японский производитель Unicharm пошёл ещё дальше. Они добавили обработку озоном — чтобы отбелить, продезинфицировать и убрать запах. И уже работают над тем, чтобы к 2028 году выпускать новые подгузники… частично из переработанных старых.

Да, звучит как что-то на грани.

Но есть нюанс.

Такие продукты пока стоят примерно на 10% дороже обычных. Зато требуют меньше воды при производстве и могут серьёзно сократить нагрузку на свалки.

И ещё один неожиданный поворот.

В Японии подгузники — это уже не только про детей. Из-за стареющего населения спрос на них среди пожилых людей растёт, а местами их используют даже для домашних животных.

В итоге вопрос уже не в том, выбрасывать или нет.

А в том — что именно мы считаем мусором.