Японцы придумали, как делать новые подгузники… из использованных: это вообще законно?

И речь о вещах, которые разлагаются до 500 лет.
Подгузники.
Оказывается, это один из главных «невидимых» источников мусора. В одних только США ежегодно выбрасывают более 1 триллиона подгузников — и они занимают третье место среди всех бытовых отходов.
Японцы решили: хватит закапывать — пора перерабатывать.
В двух небольших городах — Сибуси и Осаки — к этому подошли всерьёз. Там уже перерабатывают около 80% отходов, и теперь в систему включили даже использованные подгузники.
Как это вообще возможно?
После сбора их… стирают, измельчают и буквально разбирают на части: пластик, целлюлозу и специальный впитывающий гель. Всё это потом снова идёт в дело.
Причём не куда-нибудь, а обратно — в производство гигиенических товаров.
Крупный японский производитель Unicharm пошёл ещё дальше. Они добавили обработку озоном — чтобы отбелить, продезинфицировать и убрать запах. И уже работают над тем, чтобы к 2028 году выпускать новые подгузники… частично из переработанных старых.
Да, звучит как что-то на грани.
Но есть нюанс.
Такие продукты пока стоят примерно на 10% дороже обычных. Зато требуют меньше воды при производстве и могут серьёзно сократить нагрузку на свалки.
И ещё один неожиданный поворот.
В Японии подгузники — это уже не только про детей. Из-за стареющего населения спрос на них среди пожилых людей растёт, а местами их используют даже для домашних животных.
В итоге вопрос уже не в том, выбрасывать или нет.
А в том — что именно мы считаем мусором.