Японцы придумали, как делать новые подгузники… из использованных: это вообще законно?

Редакция PRESS 26 марта, 2026 10:17

То, что обычно отправляется прямиком в мусор — и забывается на сотни лет — в Японии решили вернуть обратно в жизнь.

И речь о вещах, которые разлагаются до 500 лет.

Подгузники.

Оказывается, это один из главных «невидимых» источников мусора. В одних только США ежегодно выбрасывают более 1 триллиона подгузников — и они занимают третье место среди всех бытовых отходов.

Японцы решили: хватит закапывать — пора перерабатывать.

В двух небольших городах — Сибуси и Осаки — к этому подошли всерьёз. Там уже перерабатывают около 80% отходов, и теперь в систему включили даже использованные подгузники.

Как это вообще возможно?

После сбора их… стирают, измельчают и буквально разбирают на части: пластик, целлюлозу и специальный впитывающий гель. Всё это потом снова идёт в дело.

Причём не куда-нибудь, а обратно — в производство гигиенических товаров.

Крупный японский производитель Unicharm пошёл ещё дальше. Они добавили обработку озоном — чтобы отбелить, продезинфицировать и убрать запах. И уже работают над тем, чтобы к 2028 году выпускать новые подгузники… частично из переработанных старых.

Да, звучит как что-то на грани.

Но есть нюанс.

Такие продукты пока стоят примерно на 10% дороже обычных. Зато требуют меньше воды при производстве и могут серьёзно сократить нагрузку на свалки.

И ещё один неожиданный поворот.

В Японии подгузники — это уже не только про детей. Из-за стареющего населения спрос на них среди пожилых людей растёт, а местами их используют даже для домашних животных.

В итоге вопрос уже не в том, выбрасывать или нет.

А в том — что именно мы считаем мусором.

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

