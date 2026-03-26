На предстоящих осенних выборах в Сейм голоса будут считать вручную: что случилось?

© LETA 26 марта, 2026 10:12

Новости Латвии

В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к Закону о выборах в Сейме, предложенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), которые предусматривают введение ручного подсчета голосов на предстоящих осенних выборах.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил обеспечить ручной подсчет голосов, сославшись на опасения по поводу рисков влияния на информационные технологии. Согласно действующей нормативной базе, решение о методе подсчета голосов должно приниматься ЦИК, однако было решено передать принятие решения в Сейм.

Во вторник глава Исполнительного комитета выступил перед Комитетом Сейма по государственному управлению и местному самоуправлению, призвав к внесению соответствующих поправок.

Как сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звидрис, комиссия рассматривает два варианта решения вопроса: участие законодательного органа или принятие решений на уровне самой комиссии. Звидрис отметил, что парламентское решение уменьшит спекуляции о мотивах Центральной избирательной комиссии, поскольку комиссия является коллегиальным институтом, и ее решения могут различаться.

Звидрис также отметил, что ЦИК ожидает оценки со стороны правоохранительных органов относительно процесса создания избирательной системы и возможных рисков. В свою очередь, в ряде муниципалитетов уже начался набор в избирательные комиссии, поэтому ясность в отношении процедуры подсчета голосов также будет иметь важное значение для процесса подготовки.

Также сообщается, что Ринкевич сделал такое заявление после ознакомления с информацией, предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO) относительно возможных нарушений в сфере закупок ИТ-оборудования и их возможного влияния на процесс выборов в Сейм в 2026 году.

Государственная полиция арестовала 21 человека, включая государственных чиновников, по подозрению в мошенничестве при закупке ИТ-оборудования на сумму 1,5 миллиона евро в рамках уголовного дела, возбужденного EPPO.

В качестве меры предосторожности были задержаны специалист по государственным закупкам Айнарс Бидерс, бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа, а также владелец и управляющий группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церусс.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и классифицируется в соответствии со статьями Уголовного кодекса как мошенничество в крупномасштабной организованной группе и отмывание денег в крупномасштабной организованной группе.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, организованная группа лиц заключила незаконное секретное соглашение о предварительном определении победителей государственных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 миллиона евро. Есть подозрения, что контракты были заключены незаконно с помощью государственных чиновников, а незаконно полученная прибыль была разделена между участниками сделки.

В пресс-релизе EPPO указывалось, что реализация некоторых проектов может также представлять потенциальную угрозу национальной безопасности, поскольку она может повлиять на выборы и демократические процедуры.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

