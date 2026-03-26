На предстоящих осенних выборах в Сейм голоса будут считать вручную: что случилось?

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил обеспечить ручной подсчет голосов, сославшись на опасения по поводу рисков влияния на информационные технологии. Согласно действующей нормативной базе, решение о методе подсчета голосов должно приниматься ЦИК, однако было решено передать принятие решения в Сейм.

Во вторник глава Исполнительного комитета выступил перед Комитетом Сейма по государственному управлению и местному самоуправлению, призвав к внесению соответствующих поправок.

Как сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звидрис, комиссия рассматривает два варианта решения вопроса: участие законодательного органа или принятие решений на уровне самой комиссии. Звидрис отметил, что парламентское решение уменьшит спекуляции о мотивах Центральной избирательной комиссии, поскольку комиссия является коллегиальным институтом, и ее решения могут различаться.

Звидрис также отметил, что ЦИК ожидает оценки со стороны правоохранительных органов относительно процесса создания избирательной системы и возможных рисков. В свою очередь, в ряде муниципалитетов уже начался набор в избирательные комиссии, поэтому ясность в отношении процедуры подсчета голосов также будет иметь важное значение для процесса подготовки.

Также сообщается, что Ринкевич сделал такое заявление после ознакомления с информацией, предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO) относительно возможных нарушений в сфере закупок ИТ-оборудования и их возможного влияния на процесс выборов в Сейм в 2026 году.

Государственная полиция арестовала 21 человека, включая государственных чиновников, по подозрению в мошенничестве при закупке ИТ-оборудования на сумму 1,5 миллиона евро в рамках уголовного дела, возбужденного EPPO.

В качестве меры предосторожности были задержаны специалист по государственным закупкам Айнарс Бидерс, бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа, а также владелец и управляющий группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церусс.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и классифицируется в соответствии со статьями Уголовного кодекса как мошенничество в крупномасштабной организованной группе и отмывание денег в крупномасштабной организованной группе.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, организованная группа лиц заключила незаконное секретное соглашение о предварительном определении победителей государственных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития, на сумму до 1,5 миллиона евро. Есть подозрения, что контракты были заключены незаконно с помощью государственных чиновников, а незаконно полученная прибыль была разделена между участниками сделки.

В пресс-релизе EPPO указывалось, что реализация некоторых проектов может также представлять потенциальную угрозу национальной безопасности, поскольку она может повлиять на выборы и демократические процедуры.