Гигантский горбатый кит, заблудившийся в Балтийском море, борется за жизнь (ВИДЕО)

Спасатели пытались создать волны, чтобы помочь животному передвигаться — эксперты подсчитали, что киту достаточно нескольких сильных гребков ластами, чтобы выбраться, но он становится все слабее.

Эксперты говорят, что животное может погибнуть, если его быстро не доставят на глубину. Свен Биртумпфелл, представитель организации по охране морской среды Sea Shepherd, заявил, что состояние кита ухудшается с каждым часом, а доктор Стефани Гросс, ученый из Института ITAW, предположила, что кит мог заплыть на мелководье в поисках пищи или просто заблудиться.

Спасателям удалось временно развернуть кита в нужном направлении — к каналу и открытому морю, — но позже он снова развернулся. Спасательные работы осложняются тем, что хвост кита может стать причиной опасного удара.

Спасательные работы были временно приостановлены, поскольку кит выглядел уставшим и напряженным, в надежде, что повышение уровня воды за ночь освободит его, но этого не произошло.

Местные власти попросили прохожих держаться подальше, поскольку некоторые люди мешали спасательной операции, приближаясь к киту на небольших лодках, а другие обвиняли спасателей в бездействии. Ближайшая пляжная зона закрыта для посетителей.

В последние недели в Северной Европе участились случаи выброса китов на берег — по данным норвежской телекомпании NRK, за последний месяц на берега Дании, Норвегии и Великобритании выбросило не менее десяти китов. В Дании за последние несколько недель на берег выбросило восемь китов.

Морские биологи и ветеринары не согласны с предложением об эвтаназии кита — они утверждают, что иногда природа должна идти своим чередом, и вмешательство человека не всегда эффективно.

ФОТО скриншот видео