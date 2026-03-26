Гигантский горбатый кит, заблудившийся в Балтийском море, борется за жизнь (ВИДЕО)

Редакция PRESS 26 марта, 2026 14:07

На пляже в Балтийском море у северного побережья Германии, недалеко от Ниендорфа в Любекском заливе, выбросило на берег горбатого кита длиной около 10 метров. Животное было замечено в понедельник после того, как гости отеля услышали шум и сообщили об этом в полицию. Спасатели пытались помочь киту вернуться в открытое море, но пока безуспешно, и эксперты сожалеют, что жизнь животного находится в опасности и времени на его спасение остается все меньше, пишет nra.lv со ссылкой на The Guardian.

Спасатели пытались создать волны, чтобы помочь животному передвигаться — эксперты подсчитали, что киту достаточно нескольких сильных гребков ластами, чтобы выбраться, но он становится все слабее.

Эксперты говорят, что животное может погибнуть, если его быстро не доставят на глубину. Свен Биртумпфелл, представитель организации по охране морской среды Sea Shepherd, заявил, что состояние кита ухудшается с каждым часом, а доктор Стефани Гросс, ученый из Института ITAW, предположила, что кит мог заплыть на мелководье в поисках пищи или просто заблудиться.

Спасателям удалось временно развернуть кита в нужном направлении — к каналу и открытому морю, — но позже он снова развернулся. Спасательные работы осложняются тем, что хвост кита может стать причиной опасного удара.

Спасательные работы были временно приостановлены, поскольку кит выглядел уставшим и напряженным, в надежде, что повышение уровня воды за ночь освободит его, но этого не произошло.

 
 
 
 
 
Местные власти попросили прохожих держаться подальше, поскольку некоторые люди мешали спасательной операции, приближаясь к киту на небольших лодках, а другие обвиняли спасателей в бездействии. Ближайшая пляжная зона закрыта для посетителей.

В последние недели в Северной Европе участились случаи выброса китов на берег — по данным норвежской телекомпании NRK, за последний месяц на берега Дании, Норвегии и Великобритании выбросило не менее десяти китов. В Дании за последние несколько недель на берег выбросило восемь китов.

Морские биологи и ветеринары не согласны с предложением об эвтаназии кита — они утверждают, что иногда природа должна идти своим чередом, и вмешательство человека не всегда эффективно.

Комментарии (0)
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

