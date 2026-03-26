Под полом церкви нашли мушкетёра? Скелет д’Артаньяна поднял учёных на уши

Редакция PRESS 26 марта, 2026 11:28

Всюду жизнь

История, которая звучит как сценарий фильма, внезапно стала реальностью.

В нидерландском Маастрихте рабочие просто ремонтировали церковь — пока пол не просел. Под плиткой обнаружили захоронение. А дальше началось то, чего никто не ожидал.

Кости.

И не просто кости.

Археологи заподозрили: перед ними может быть тот самый человек, чья жизнь вдохновила роман "Три мушкетёра".

Да-да, речь о д’Артаньяне.

Настоящее имя — Шарль де Батц де Кастельмор. Французский дворянин, мушкетёр и шпион при дворе короля Людовик XIV. Он погиб в 1673 году во время осады Маастрихта — по историческим данным, от мушкетной пули в горло.

И вот теперь — почти через 350 лет — его, возможно, нашли.

Совпадения выглядят слишком точными.

В могиле обнаружили французскую монету XVII века. Рядом — фрагмент свинцовой пули. Причём она лежала именно на уровне груди — так, как описывают исторические источники.

И ещё деталь, от которой становится совсем не по себе.

Захоронение находилось прямо под алтарём, на освящённой земле. Для простого солдата — почти невозможная честь.

Учёные уже извлекли ДНК из челюсти и готовятся сравнить её с потомками д’Артаньяна.

Пока это не доказательство.

Но и не просто совпадение.

Если версия подтвердится, это будет редкий случай, когда литературный герой буквально «возвращается» из истории — не на страницах книги, а из-под каменного пола.

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Важно 17:50

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

