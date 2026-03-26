Под полом церкви нашли мушкетёра? Скелет д’Артаньяна поднял учёных на уши

В нидерландском Маастрихте рабочие просто ремонтировали церковь — пока пол не просел. Под плиткой обнаружили захоронение. А дальше началось то, чего никто не ожидал.

Кости.

И не просто кости.

Археологи заподозрили: перед ними может быть тот самый человек, чья жизнь вдохновила роман "Три мушкетёра".

Да-да, речь о д’Артаньяне.

Настоящее имя — Шарль де Батц де Кастельмор. Французский дворянин, мушкетёр и шпион при дворе короля Людовик XIV. Он погиб в 1673 году во время осады Маастрихта — по историческим данным, от мушкетной пули в горло.

И вот теперь — почти через 350 лет — его, возможно, нашли.

Совпадения выглядят слишком точными.

В могиле обнаружили французскую монету XVII века. Рядом — фрагмент свинцовой пули. Причём она лежала именно на уровне груди — так, как описывают исторические источники.

И ещё деталь, от которой становится совсем не по себе.

Захоронение находилось прямо под алтарём, на освящённой земле. Для простого солдата — почти невозможная честь.

Учёные уже извлекли ДНК из челюсти и готовятся сравнить её с потомками д’Артаньяна.

Пока это не доказательство.

Но и не просто совпадение.

Если версия подтвердится, это будет редкий случай, когда литературный герой буквально «возвращается» из истории — не на страницах книги, а из-под каменного пола.