Война США против Ирана укрепила, а не свергла режим: латвийский исследователь

Шрадерс объяснил, что убитого иранского религиозного лидера, аятоллу Али Хаменеи, заменил его сын, который гораздо радикальнее своего отца в своих принципах и ценностях. Следовательно, США могут добиться прямо противоположного результата — не настроить иранское общество против режима, а настроить общество против Запада.

По мнению исследователя, военная кампания не может изменить режим, существовавший в Иране почти 50 лет. Виноват не только один военный или религиозный лидер, но и Корпус стражей исламской революции, а также консервативное общество, которое всегда считало следование западным ценностям изменой.

Шрадерс также упомянул гипотезу об убийстве иранского верховного лидера. Возможно, он сознательно пожертвовал собой, чтобы дать больше власти иранскому исламскому режиму и своему сыну в качестве «наследника», поскольку агрессия США укрепляла режим и его сторонников.

Исследователь предположил, что наихудшим исходом является гражданская война в Иране, которая приведет к еще большей нестабильности на Ближнем Востоке, и единственным выгодополучателем от этого может стать Израиль, поскольку его главный враг окажется в условиях длительной нестабильности.

По мнению Шрадерса, провал американо-израильской кампании также объясняется тем, что президент США Дональд Трамп, вероятно, даже не консультировался с Советом национальной безопасности США, не говоря уже о Конгрессе США, поэтому достигнутый результат не соответствует ожиданиям Белого дома перед началом военной кампании.

Как сообщалось ранее, 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, заявив о своей цели ликвидировать иранскую ядерную программу и добиться смены режима.