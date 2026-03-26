Война США против Ирана укрепила, а не свергла режим: латвийский исследователь

© LETA 26 марта, 2026 09:56

Новости Латвии

Военная кампания США и Израиля против Ирана привела к результату, прямо противоположному тому, на который рассчитывал Белый дом: вместо свержения иранского режима он был укреплен, заявил агентству LETA Сандис Шрадерс, член правления Латвийской трансатлантической организации и научный сотрудник Латвийского института внешней политики.

Шрадерс объяснил, что убитого иранского религиозного лидера, аятоллу Али Хаменеи, заменил его сын, который гораздо радикальнее своего отца в своих принципах и ценностях. Следовательно, США могут добиться прямо противоположного результата — не настроить иранское общество против режима, а настроить общество против Запада.

По мнению исследователя, военная кампания не может изменить режим, существовавший в Иране почти 50 лет. Виноват не только один военный или религиозный лидер, но и Корпус стражей исламской революции, а также консервативное общество, которое всегда считало следование западным ценностям изменой.

Шрадерс также упомянул гипотезу об убийстве иранского верховного лидера. Возможно, он сознательно пожертвовал собой, чтобы дать больше власти иранскому исламскому режиму и своему сыну в качестве «наследника», поскольку агрессия США укрепляла режим и его сторонников.

Исследователь предположил, что наихудшим исходом является гражданская война в Иране, которая приведет к еще большей нестабильности на Ближнем Востоке, и единственным выгодополучателем от этого может стать Израиль, поскольку его главный враг окажется в условиях длительной нестабильности.

По мнению Шрадерса, провал американо-израильской кампании также объясняется тем, что президент США Дональд Трамп, вероятно, даже не консультировался с Советом национальной безопасности США, не говоря уже о Конгрессе США, поэтому достигнутый результат не соответствует ожиданиям Белого дома перед началом военной кампании.

Как сообщалось ранее, 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, заявив о своей цели ликвидировать иранскую ядерную программу и добиться смены режима.

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

