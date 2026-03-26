Система экзаменов в Латвии — громоздкая и сложная: что сдавать будут?

Не за горами сессия государственных экзаменов в основной и средней школе. В этом году девятиклассникам предстоит сдавать только два централизованных экзамена - по латышскому языку и математике - и набрать не менее 15%.

Знания иностранного языка будут проверяться в формате мониторинговой работы.

Впервые выпускникам основной школы предстоит и диагностическая работа по естественных наукам.

В средней школе необходимо сдать не менее четырех централизованных экзаменов - по латышскому языку, математике, иностранному языку и естественным наукам. Один из них, по желанию, - на высшем уровне.

Порог сдачи экзаменов - не ниже 20%.

Первая государственная проверочная работа - мониторинговая работа по иностранному языку для девятиклассников - состоится 22-24 апреля, а сессия централизованных экзаменов для девятиклассников начнется 19 мая с экзамена по латышскому языку.

По математике экзамен запланирован на 26 мая, на 28 апреля - диагностическая работа по естественным наукам.

17 344 ученика записались на экзамен по математике, 17 221 - по латышскому языку. 16 926 девятиклассников планируют сдавать экзамен по иностранному языку.

Для учащихся средних школ экзаменационный марафон начнется 11 мая с социальных наук, а закончится 12 июня географией.

Учащиеся средних школ будут сдавать экзамены по иностранному языку с 25 по 28 мая, по математике - 1 июня, по латышскому - с 3 по 5 июня.

В предыдущие годы учащиеся средних школ должны были написать мониторинговую работу по естественным наукам, а в этом году им предстоит сдавать экзамены по химии, физике или биологии - 18, 20 и 22 мая соответственно.

Экзамен по латышскому языку будут сдавать 16 476 учеников, по английскому языку - 15 540, по физике - 2 406, по химии - 2 045, по биологии - 5 446, а по естественным наукам - 2 320.

Выдача свидетельств об окончании основной школы запланирована на 26 июня, а свидетельств об окончании средней школы - на 3 июля.

Как напомнил руководитель отдела экзаменов Государственного агентства развития образования Каспарс Шпуле, для получения свидетельства об окончании основной школы выпускник 9-го класса должен иметь годовые оценки по всем предметам и только по одному из них оценка может быть ниже четырех баллов.

Руководитель ГАРО Инга Озола признала, что система экзаменов в Латвии очень сложная.

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

