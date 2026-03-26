Пьяный и без прав: как полиция в Межциемсе самокатчика ловила

Редакция PRESS 26 марта, 2026 12:06

23 марта муниципальная полиция Риги получила вызов в Межциемс, где компания людей распивала алкоголь в общественном месте. По данным полиции, один из мужчин, предположительно находясь в состоянии опьянения, передвигался на электросамокате, создавая угрозу для себя и окружающих.

Прибыв на место, правоохранители заметили мужчину на самокате. Увидев полицейских, он попытался скрыться, однако, проезжая через двор и выехав на тротуар, потерял управление и упал, после чего был задержан.

Мужчина признался, что пытался убежать, так как знал, что употреблял алкоголь. Также выяснилось, что у него не было водительского удостоверения, а самокат не был застрахован.

В отношении нарушителя начаты два административных процесса — за управление транспортным средством без прав и без обязательной страховки. На место была вызвана Государственная полиция, которая продолжила разбирательство. Проверка показала, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе мужчины превышал 2 промилле.

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

