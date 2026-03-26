Пьяный и без прав: как полиция в Межциемсе самокатчика ловила

Прибыв на место, правоохранители заметили мужчину на самокате. Увидев полицейских, он попытался скрыться, однако, проезжая через двор и выехав на тротуар, потерял управление и упал, после чего был задержан.

Мужчина признался, что пытался убежать, так как знал, что употреблял алкоголь. Также выяснилось, что у него не было водительского удостоверения, а самокат не был застрахован.

В отношении нарушителя начаты два административных процесса — за управление транспортным средством без прав и без обязательной страховки. На место была вызвана Государственная полиция, которая продолжила разбирательство. Проверка показала, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе мужчины превышал 2 промилле.