Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Шлесерс на слёте друзей Орбана: Венгрия — это оплот «семейных ценностей»

26 марта, 2026 13:00

В понедельник правые политики со всей Европы съехались в Будапешт, чтобы выразить поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии предстоящих выборов. Собравшихся не смутила появившаяся незадолго до этого информация о том, что правительство Орбана передавало России сведения о внутренних переговорах Европейского союза (ЕС).

В мероприятии с удовольствием участвовал и лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнарс Шлесерс.

В Будапеште состоялась встреча политической группы "Европейские патриоты - в эту фракцию Европарламента входят депутаты из 13 стран. Но мероприятие выполняло и другую функцию - оно дало Орбану возможность выступить на одной сцене с самыми известными крайне правыми политиками Европы (такими как Марин Ле Пен из Франции и Герт Вилдерс из Нидерландов) незадолго до выборов и продемонстрировать якобы большую международную поддержку его политики.

С речью выступил и Шлесерс: "Сегодня Венгрия - это место, которое может изменить ход европейской истории, потому что Венгрия может помочь объединить Европу".

По мнению Шлесерса, Венгрия - это оплот "семейных ценностей" и борьбы с миграцией. "Нам нужно изменить Европу - сделать ее более консервативной и восстановить христианские ценности".

Шлесерс опубликовал свою речь и селфи с Орбаном и Ле Пен в своих аккаунтах в социальных сетях.

В настоящее время Венгрия блокирует кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, а также последний пакет санкций ЕС против России.

Более того, в связи с ростом цен на нефть Орбан призвал к замораживанию существующих санкций ЕС против российского энергетического сектора. Замораживание санкций вновь направит значительные средства в российский государственный бюджет, используемый для финансирования войны в Украине.

(Tvnet.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

Читать

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать