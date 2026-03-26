В мероприятии с удовольствием участвовал и лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнарс Шлесерс.

В Будапеште состоялась встреча политической группы "Европейские патриоты - в эту фракцию Европарламента входят депутаты из 13 стран. Но мероприятие выполняло и другую функцию - оно дало Орбану возможность выступить на одной сцене с самыми известными крайне правыми политиками Европы (такими как Марин Ле Пен из Франции и Герт Вилдерс из Нидерландов) незадолго до выборов и продемонстрировать якобы большую международную поддержку его политики.

С речью выступил и Шлесерс: "Сегодня Венгрия - это место, которое может изменить ход европейской истории, потому что Венгрия может помочь объединить Европу".

По мнению Шлесерса, Венгрия - это оплот "семейных ценностей" и борьбы с миграцией. "Нам нужно изменить Европу - сделать ее более консервативной и восстановить христианские ценности".

Шлесерс опубликовал свою речь и селфи с Орбаном и Ле Пен в своих аккаунтах в социальных сетях.

В настоящее время Венгрия блокирует кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро, а также последний пакет санкций ЕС против России.

Более того, в связи с ростом цен на нефть Орбан призвал к замораживанию существующих санкций ЕС против российского энергетического сектора. Замораживание санкций вновь направит значительные средства в российский государственный бюджет, используемый для финансирования войны в Украине.

