Осторожно, инфекция! Сосиски из Литвы сняли с продажи после проверки

Опасные бактерии Listeria monocytogenes обнаружены в ходе лабораторного контроля. Образец был взят в магазине Mere на улице Аугуста Деглава в Риге, которым управляет компания Latprodukti.

В ведомстве уточнили, что указанная партия больше не находится в продаже.

Листерии - это микроорганизмы, вызывающие острое инфекционное заболевание листериоз. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, болезнь поражает центральную нервную систему, лимфатические узлы и различные внутренние органы. Инфекция опасна как для людей, так и для животных.

О выявленном нарушении служба уведомит компетентный надзорный орган Литвы и контрольные службы других стран Европейского союза. Также направлен запрос литовской стороне с требованием сообщить, каким предприятиям в Латвии была поставлена данная партия продукции.

Продовольственно-ветеринарная служба призывает торговцев проверить ассортимент и убедиться, что заражённая партия отсутствует на полках. Потребителям, которые уже приобрели указанный продукт, рекомендовано не употреблять его в пищу.