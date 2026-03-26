Почти единогласно: Сейм в окончательном чтении принял закон об ограничении роста цен на горючее

Поправки были приняты депутатами в тот же день после их предварительного концептуального утверждения; на подачу предложений отвели всего пять минут, что вызвало возмущение оппозиции. Перед вторым чтением была созвана бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма для рассмотрения поступивших предложений.

Оппозиционный депутат Рамона Петравича (ЛПМ) внесла предложение, которое, по ее словам, позволило бы снизить цену на дизельное топливо примерно на 16 центов, - за счет уменьшения налога до минимально допустимого уровня - 330 евро за 1000 литров.

Представитель Министерства финансов на заседании бюджетно-финансовой комиссии перед вторым чтением подчеркнула, что решение должно быть фискально нейтральным, а применение минимальной ставки не гарантирует такой нейтральности. Комиссия отклонила предложение депутата, и сразу после голосования Петравича покинула зал заседаний.

Несмотря на критику со стороны оппозиции, изменения во втором, окончательном чтении поддержали все 94 депутата, присутствовавшие на заседании Сейма.

"Это сбалансированное решение, которое поможет снизить давление издержек на предпринимательскую деятельность и одновременно укрепить стабильность экономики. При этом сохраняется общий уровень доходов бюджета", - подчеркнула председатель бюджетно-финансовой комиссии, ответственной за продвижение законопроекта, Анда Чакша.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Ставка акцизного налога на маркированное дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.

Цель принятого регулирования - снизить негативное влияние растущих цен на горючее на расходы домохозяйств, издержки предпринимательской деятельности и общий уровень инфляции. Удорожание топлива существенно повышает затраты в транспорте, логистике и других отраслях, вызывая цепной рост цен на товары и услуги.

Принятие законопроекта связано со значительным ростом цен на топливо на международных рынках, обусловленным геополитическими событиями и сбоями в цепочках поставок нефти. В последние недели наблюдался резкий рост цен на нефть и дизельное топливо, что напрямую отражается и на латвийском рынке, учитывая высокую долю импорта в обеспечении топливом.

Учитывая развитие ситуации, Кабинет министров разработал временное решение, позволяющее оперативно реагировать на колебания цен и одновременно сохранять сбалансированность государственного бюджета. Снижение акцизного налога частично компенсирует рост цен и поможет стабилизировать экономическую среду.