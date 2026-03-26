Почти единогласно: Сейм в окончательном чтении принял закон об ограничении роста цен на горючее

Редакция PRESS 26 марта, 2026 14:29

LETA

В четверг Сейм в окончательном чтении принял закон об ограничении роста цен на горючее, предусматривающий краткосрочные меры по снижению влияния растущих цен на топливо на экономику и население.

Поправки были приняты депутатами в тот же день после их предварительного концептуального утверждения; на подачу предложений отвели всего пять минут, что вызвало возмущение оппозиции. Перед вторым чтением была созвана бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма для рассмотрения поступивших предложений.

Оппозиционный депутат Рамона Петравича (ЛПМ) внесла предложение, которое, по ее словам, позволило бы снизить цену на дизельное топливо примерно на 16 центов, - за счет уменьшения налога до минимально допустимого уровня - 330 евро за 1000 литров.

Представитель Министерства финансов на заседании бюджетно-финансовой комиссии перед вторым чтением подчеркнула, что решение должно быть фискально нейтральным, а применение минимальной ставки не гарантирует такой нейтральности. Комиссия отклонила предложение депутата, и сразу после голосования Петравича покинула зал заседаний.

Несмотря на критику со стороны оппозиции, изменения во втором, окончательном чтении поддержали все 94 депутата, присутствовавшие на заседании Сейма.

"Это сбалансированное решение, которое поможет снизить давление издержек на предпринимательскую деятельность и одновременно укрепить стабильность экономики. При этом сохраняется общий уровень доходов бюджета", - подчеркнула председатель бюджетно-финансовой комиссии, ответственной за продвижение законопроекта, Анда Чакша.

Закон предусматривает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо - с прежних 467 евро до 396 евро за 1000 литров. Ставка акцизного налога на маркированное дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве, установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться с 1 апреля по 30 июня.

Цель принятого регулирования - снизить негативное влияние растущих цен на горючее на расходы домохозяйств, издержки предпринимательской деятельности и общий уровень инфляции. Удорожание топлива существенно повышает затраты в транспорте, логистике и других отраслях, вызывая цепной рост цен на товары и услуги.

Принятие законопроекта связано со значительным ростом цен на топливо на международных рынках, обусловленным геополитическими событиями и сбоями в цепочках поставок нефти. В последние недели наблюдался резкий рост цен на нефть и дизельное топливо, что напрямую отражается и на латвийском рынке, учитывая высокую долю импорта в обеспечении топливом.

Учитывая развитие ситуации, Кабинет министров разработал временное решение, позволяющее оперативно реагировать на колебания цен и одновременно сохранять сбалансированность государственного бюджета. Снижение акцизного налога частично компенсирует рост цен и поможет стабилизировать экономическую среду.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

