Пятница с солнцем и туманом: тепло до +13 градусов

Температура воздуха ночью опустится до -2…+3 градусов. Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Латгале — переменного направления.

Днём осадков практически не ожидается — погода будет сухой и солнечной. Ветер останется слабым, западного направления. Температура поднимется до +10…+13 градусов, однако на побережье будет заметно прохладнее — местами всего +6…+8 градусов.

В Риге день пройдёт с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура составит около +1 градуса, в пригородах — до 0…-2 градусов. Днём воздух прогреется до +12 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.