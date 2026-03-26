Российская блогерша, принявшая ислам, арестована за возбуждение ненависти

Речь идет о публикации от 24 января, следует из постановления суда, обратила внимание «Медиазона». Тогда Герасимовская выложила скриншоты постов из соцсети X, в которых перечислялись страны с «самыми высокими уровнями» проституции, алкоголизма и убийств, а также государства, где действуют «самые опасные банды» и «крупнейшие наркокартели». Около каждой страны было указано «их религиозное большинство / религиозная принадлежность» — в основном христианство.

Сама Герасимовская присутствовала на заседании, следует из постановления. В документе говорится, что девушка признала вину и пояснила, что «допустила совершение административного правонарушения по невнимательности». Тиктокерша сказала, что не вкладывала в публикацию смысл превосходства одной религиозной группы над другими и наоборот стремилась создать в своем телеграм-канале «атмосферу терпимости и принятия всех религий».

Раньше Герасимовская была частью тикток-хауса, однако позже приняла ислам и стала работать в сфере недвижимости. В своем блоге девушка, помимо прочего, рассказывала о сложностях жизни русской мусульманки, а также собирала деньги на поддержку жителей сектора Газа.

На телеграм-канал Герасимовской подписаны около 5,5 тысячи пользователей, в TikTok у нее более 2,6 миллионов подписчиков, а в Instagram — около 525 тысяч.