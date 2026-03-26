По ее мнению, события на Ближнем Востоке могут напрямую повлиять на Европу в сфере миграции. Поэтому на заседании Евросовета на прошлой неделе лидеры европейских стран договорились, что еще один 2015 год и "политика открытых дверей" недопустимы.

"Столь же недопустима наивность по отношению к режимам, которые используют людей как инструмент в своих гибридных действиях против Европы", - подчеркнула Силиня.

Она отметила, что Латвия уже с 2021 года сталкивается с ситуацией, когда белорусский режим направляет потоки мигрантов к границам Латвии, чтобы оказать политическое давление.

За это время Латвия укрепила физическую безопасность границы, завершила строительство забора, укрепила службы, усовершенствовала юридические рамки и делится опытом с другими странами региона, подчеркнула премьер-министр.

"Происходящее на латвийско-белорусской границе - вопрос безопасности всей Европы. У представителей значимых европейских стран и институтов формируется все более четкое понимание важности региональной безопасности на восточной границе", - заявила Силиня, добавив, что это доказывает и принятое Еврокомиссией в феврале коммюнике о регионах восточного приграничья.

По словам Силини, если на границе Латвии осуществляется организованное давление, то другие европейские страны испытывают трудности с выдворением людей, которые находятся в стране незаконно или совершили тяжкие преступления.

Премьер также отметила, что в отдельных случаях интерпретация Европейской конвенции по правам человека ограничивает возможности стран полноценно реализовывать свои обязанности и ожидания общества о безопасности. "Поэтому Латвия вместе с другими странами продолжает открытую дискуссию о том, не нарушен ли в вопросах миграции и безопасности необходимый баланс. Да, нормы важны, но они не могут быть выше интересов безопасности жителей Европы", - заявила Силиня.

Она подчеркивает, что Латвия соблюдает обязательства, установленные международными конвенциями и правом Европейского союза (ЕС). "Наша цель - не отказаться от стандартов предоставления убежища и прав человека, а не допустить их циничного использования против нас самих", - отметила Силиня.

Поэтому уже в мае 2025 года вместе с лидерами восьми других европейских стран она подписала инициативу, чтобы начать открытую дискуссию о последствиях миграции и о пригодности международных конвенций в условиях современных вызовов.

"Моя позиция ясна. Европа должна быть справедливой и в то же время способной защитить себя. Мы не можем допустить, чтобы миграция использовалась как инструмент против европейских стран, и не можем повторить ошибки прошлого", - считает премьер-министр Латвии.

Она подчеркнула, что Латвия и впредь будет выступать за решения и такое европейское и международное регулирование, которое одновременно оберегает ценности и безопасность жителей Латвии.