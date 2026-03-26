«Политика открытых дверей недопустима»: Силиня готова научить Европу как отваживать мигрантов (2)

© LETA 26 марта, 2026 19:18

Важно

Европа должна быть справедливой и в то же время способной защитить себя, и нельзя допустить, чтобы миграция использовалась как инструмент против европейских стран, заявила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

По ее мнению, события на Ближнем Востоке могут напрямую повлиять на Европу в сфере миграции. Поэтому на заседании Евросовета на прошлой неделе лидеры европейских стран договорились, что еще один 2015 год и "политика открытых дверей" недопустимы.

"Столь же недопустима наивность по отношению к режимам, которые используют людей как инструмент в своих гибридных действиях против Европы", - подчеркнула Силиня.

Она отметила, что Латвия уже с 2021 года сталкивается с ситуацией, когда белорусский режим направляет потоки мигрантов к границам Латвии, чтобы оказать политическое давление.

За это время Латвия укрепила физическую безопасность границы, завершила строительство забора, укрепила службы, усовершенствовала юридические рамки и делится опытом с другими странами региона, подчеркнула премьер-министр.

"Происходящее на латвийско-белорусской границе - вопрос безопасности всей Европы. У представителей значимых европейских стран и институтов формируется все более четкое понимание важности региональной безопасности на восточной границе", - заявила Силиня, добавив, что это доказывает и принятое Еврокомиссией в феврале коммюнике о регионах восточного приграничья.

По словам Силини, если на границе Латвии осуществляется организованное давление, то другие европейские страны испытывают трудности с выдворением людей, которые находятся в стране незаконно или совершили тяжкие преступления.

Премьер также отметила, что в отдельных случаях интерпретация Европейской конвенции по правам человека ограничивает возможности стран полноценно реализовывать свои обязанности и ожидания общества о безопасности. "Поэтому Латвия вместе с другими странами продолжает открытую дискуссию о том, не нарушен ли в вопросах миграции и безопасности необходимый баланс. Да, нормы важны, но они не могут быть выше интересов безопасности жителей Европы", - заявила Силиня.

Она подчеркивает, что Латвия соблюдает обязательства, установленные международными конвенциями и правом Европейского союза (ЕС). "Наша цель - не отказаться от стандартов предоставления убежища и прав человека, а не допустить их циничного использования против нас самих", - отметила Силиня.

Поэтому уже в мае 2025 года вместе с лидерами восьми других европейских стран она подписала инициативу, чтобы начать открытую дискуссию о последствиях миграции и о пригодности международных конвенций в условиях современных вызовов.

"Моя позиция ясна. Европа должна быть справедливой и в то же время способной защитить себя. Мы не можем допустить, чтобы миграция использовалась как инструмент против европейских стран, и не можем повторить ошибки прошлого", - считает премьер-министр Латвии.

Она подчеркнула, что Латвия и впредь будет выступать за решения и такое европейское и международное регулирование, которое одновременно оберегает ценности и безопасность жителей Латвии.

Комментарии (2)
Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё
Важно

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё (1)

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом
Важно

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы
Важно

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы (1)

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом (2)

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё (2)

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего? (2)

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы (2)

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся (2)

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет (2)

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму (2)

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

