Деньги утекают ночью. Как «выключенная» техника сжирает до 30% счета за электричество

Основная проблема — постоянно подключённые устройства. По данным Enefit, телевизоры, микроволновые печи, кофемашины и игровые консоли могут давать до 10% годового потребления электроэнергии домохозяйства даже без активного использования.

«Постоянно подключённые устройства формируют заметную долю потребления, особенно ночью», — отмечают в Enefit.

Опрос показывает, что только 9% респондентов управляют техникой через единое приложение, тогда как 67% делают это вручную. В результате значительная часть устройств остаётся в режиме ожидания и продолжает потреблять энергию.

Особенно энергоёмкими остаются холодильники и морозильники — старые модели могут потреблять до 600 кВт⋅ч в год. Среди так называемых «энергетических вампиров» выделяются телевизоры, игровые консоли, кофемашины и умные колонки.

При этом 82% жителей считают энергоэффективность важным фактором при покупке техники, однако повседневные привычки этому пока не соответствуют.

Потребление электроэнергии имеет чёткий суточный ритм. Ночью (23:00–06:00) оно минимально, утром (06:00–10:00) резко растёт, а вечером (17:00–21:00) достигает пика. В целом днём домохозяйства потребляют в два-три раза больше энергии, чем ночью.

Перенос энергоёмких задач — например, стирки или мытья посуды — на ночные часы позволяет снизить расходы на 10–30%, особенно при использовании тарифов с более дешёвой ночной электроэнергией.