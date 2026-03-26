Деньги утекают ночью. Как «выключенная» техника сжирает до 30% счета за электричество

Редакция PRESS 26 марта, 2026 18:30

Важно 0 комментариев

Согласно опросу компании Samsung, лишь 14% жителей Латвии внимательно следят за потреблением электроэнергии, тогда как 35% практически не контролируют его. Это означает, что значительная часть энергии расходуется впустую.

Основная проблема — постоянно подключённые устройства. По данным Enefit, телевизоры, микроволновые печи, кофемашины и игровые консоли могут давать до 10% годового потребления электроэнергии домохозяйства даже без активного использования.

«Постоянно подключённые устройства формируют заметную долю потребления, особенно ночью», — отмечают в Enefit.

Опрос показывает, что только 9% респондентов управляют техникой через единое приложение, тогда как 67% делают это вручную. В результате значительная часть устройств остаётся в режиме ожидания и продолжает потреблять энергию.

Особенно энергоёмкими остаются холодильники и морозильники — старые модели могут потреблять до 600 кВт⋅ч в год. Среди так называемых «энергетических вампиров» выделяются телевизоры, игровые консоли, кофемашины и умные колонки.

При этом 82% жителей считают энергоэффективность важным фактором при покупке техники, однако повседневные привычки этому пока не соответствуют.

Потребление электроэнергии имеет чёткий суточный ритм. Ночью (23:00–06:00) оно минимально, утром (06:00–10:00) резко растёт, а вечером (17:00–21:00) достигает пика. В целом днём домохозяйства потребляют в два-три раза больше энергии, чем ночью.

Перенос энергоёмких задач — например, стирки или мытья посуды — на ночные часы позволяет снизить расходы на 10–30%, особенно при использовании тарифов с более дешёвой ночной электроэнергией.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы
Важно

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы (1)

Следователь VID воровала улики и вывела деньги за границу
Важно

Следователь VID воровала улики и вывела деньги за границу (1)

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом
Важно

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

А мы — да! Госполиция повеселила народ рекламным роликом

Важно 21:31

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Государственная полиция в своем официальном аккаунте на Facebook опубликовала собственную рекламу в ироничном стиле.

Читать
Загрузка

Лёд тронулся: Сейм рассмотрит идею отменить налог на единственное жильё

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

26 марта Сейм проголосовал за то, чтобы передать на дальнейшее рассмотрение законопроект, который предусматривает не облагать налогом на недвижимость один объект недвижимости, принадлежащий гражданину Латвии, который он задекларировал как своё место жительства, а также относящийся к этому объекту земельный участок площадью до 1500 кв. м.

Читать

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Бюджетная комиссия Сейма подготовила всё так, чтобы уже сегодня Сейм мог принять закон об увеличении бюджета государственной обороны с 3% до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), что означает сокращение остальных государственных расходов в масштабе миллиарда евро, пишет в "Неаткариге" публицист Янис Клунис.

Читать

А пусть Украина предупреждает нас о дронах: власти признали проблемы с контролем границы

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Полностью обеспечить противовоздушную оборону на восточной границе государства невозможно, однако Украина проинформирована о необходимости своевременно передавать Латвии информацию о запускаемых ею дронах, заявили сегодня журналистам в Латгале представители оборонного ведомства.

Читать

Часы опять переводим: Латвия не хочет, но придётся

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

В ночь на воскресенье, 29 марта, в 03:00 Латвия перейдет на летнее время — стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед. Поскольку на уровне Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-членов существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно инициировать повторное включение этого вопроса в повестку дня ЕС, сообщили в Министерстве экономики, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Берегись БПЛА! Власти признали: полной защиты от дронов не будет

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

По информации LETA, полностью обеспечить противовоздушную защиту на восточной границе Латвии невозможно. Об этом заявили представители оборонного ведомства после инцидента с дроном в Краславском крае.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать