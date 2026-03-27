«Если нет другого места»: нужно построить мечеть, чтобы не молились на улице?

TV24 27 марта, 2026 12:16

Массовые молитвы на улице в одном из районов Риги вызвали новую волну обсуждений — как в соцсетях, так и среди интеллигенции. Актёр Янис Аманис открыто высказался о миграции, культурных различиях и растущем напряжении в обществе.

В эфире передачи Preses klubs, комментируя молитвы на тротуаре в Плявниеки, он отметил, что тема сосуществования культур становится всё сложнее. По его словам, миграционный поток уже не остановить: «Этот вопрос уже достаточно глубокий, и, к сожалению, мы больше не можем его остановить… Будем реалистами — мы понимаем, что этот поток будет идти».

При этом, по мнению актёра, проблема не в самой миграции, а в отношении приезжих к местным нормам: «Они приезжают — хорошо, это можно принять. Следующий вопрос — уважают ли эти люди нашу религию, то место, куда они приехали? Мы — христианская страна, у нас есть свои законы. Они должны их уважать».

Он добавил, что на практике это соблюдается не всегда: «К сожалению, я сам не раз сталкивался с тем, что они не уважают — ни женщин, ни местные законы, ни нормы этики. Это уже вопрос, о котором нужно говорить».

Говоря о самих молитвах, Аманис подчеркнул, что уважает религию, но сомневается в уместности формы: «То, что люди молятся — это их религия, и я это уважаю. Но нужно ли это делать на улице?» Он также допустил, что причина может быть в нехватке специальных мест: «Если у них нет другого места, тогда следующий вопрос — нужны ли им такие места, если мы не хотим видеть это на газонах».

Актёр выразил обеспокоенность будущим: «Если этих людей становится всё больше и больше, то где та критическая масса, когда они начнут что-то требовать, как это уже было в Швеции или Англии?»

В качестве решения он предложил лучше информировать приезжих о местных правилах: «Когда человек едет в другую страну, он изучает культуру — что можно делать, что нельзя. Возможно, этим людям тоже нужно объяснять: вот наши правила, вот наши нормы».

В завершение он отметил, что на фоне напряжённой геополитической ситуации такие эпизоды вызывают тревогу в обществе и воспринимаются шире, чем просто религиозная практика.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

