«Если нет другого места»: нужно построить мечеть, чтобы не молились на улице?

В эфире передачи Preses klubs, комментируя молитвы на тротуаре в Плявниеки, он отметил, что тема сосуществования культур становится всё сложнее. По его словам, миграционный поток уже не остановить: «Этот вопрос уже достаточно глубокий, и, к сожалению, мы больше не можем его остановить… Будем реалистами — мы понимаем, что этот поток будет идти».

При этом, по мнению актёра, проблема не в самой миграции, а в отношении приезжих к местным нормам: «Они приезжают — хорошо, это можно принять. Следующий вопрос — уважают ли эти люди нашу религию, то место, куда они приехали? Мы — христианская страна, у нас есть свои законы. Они должны их уважать».

Он добавил, что на практике это соблюдается не всегда: «К сожалению, я сам не раз сталкивался с тем, что они не уважают — ни женщин, ни местные законы, ни нормы этики. Это уже вопрос, о котором нужно говорить».

Говоря о самих молитвах, Аманис подчеркнул, что уважает религию, но сомневается в уместности формы: «То, что люди молятся — это их религия, и я это уважаю. Но нужно ли это делать на улице?» Он также допустил, что причина может быть в нехватке специальных мест: «Если у них нет другого места, тогда следующий вопрос — нужны ли им такие места, если мы не хотим видеть это на газонах».

Актёр выразил обеспокоенность будущим: «Если этих людей становится всё больше и больше, то где та критическая масса, когда они начнут что-то требовать, как это уже было в Швеции или Англии?»

В качестве решения он предложил лучше информировать приезжих о местных правилах: «Когда человек едет в другую страну, он изучает культуру — что можно делать, что нельзя. Возможно, этим людям тоже нужно объяснять: вот наши правила, вот наши нормы».

В завершение он отметил, что на фоне напряжённой геополитической ситуации такие эпизоды вызывают тревогу в обществе и воспринимаются шире, чем просто религиозная практика.