Правоохранительные органы Словакии начали расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо по подозрению в государственной измене, заявил в соцсетях в четверг, 26 марта, лидер оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Бранислав Грелинг. По его словам, расследование связано с решением Фицо прервать экстренные поставки электроэнергии Украине. Грелинг рассказал, что подал заявление в полицию месяц назад. "Свобода и солидарность" обвиняет премьер-министра страны в злоупотреблении полномочиями, преступлениях против человечности, государственной измене, а также в "совершении террористического акта".

В феврале 2026 года премьер-министр Словакии заявил, что его страна прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину, поскольку Киев не восстановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Как и его венгерский коллега Виктор Орбан, Роберт Фицо обвинил Киев в намеренной приостановке поставок нефти.

На недавнем саммите ЕС Фицо также пригрозил, что последует примеру Венгрии и наложит вето на дальнейшие кредиты для Украины, если вопрос транзита российской нефти не будет решен в пользу Словакии.