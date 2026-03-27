«Больше самолётов, больше убытки»: в airBaltic заметны признаки аферы

Редакция PRESS 27 марта, 2026 08:56

Национальная авиакомпания airBaltic снова оказалась в убытках и приостановила первичное публичное размещение акций, которое рассматривалось как способ привлечения финансирования. О будущем латвийской авиации и о том, что делать с «airBaltic», эксперты рассуждали в дискуссии на Латвийском радио в программе Krustpunktā. Существуют два противоположных мнения: компании следует отказаться от бизнеса по сдаче самолётов в аренду, однако без самолётов интерес инвесторов будет ещё ниже.

Экономист Айвар Стракшас обратил внимание, что для выполнения собственных рейсов «airBaltic» достаточно около 35 самолётов. Остальные сдаются в аренду и работают на другие авиакомпании. По его мнению, такой бизнес оправдан только при очень дешёвых кредитах, иначе это «идиотизм». Он считает, что главный вопрос — как без серьёзных штрафов избавиться от 49 самолётов, «потому что, если смотреть по годам, чем больше самолётов, тем больше убытки, так как финансовые расходы аномальны».

По словам Стракшаса, остаётся неясным механизм, при котором «airBaltic» покупает самолёты, а затем продаёт их обратно лизинговым компаниям, например, зарегистрированным на Каймановых островах. Этот процесс непрозрачен и вызывает у общества обоснованные подозрения в возможных схемах, хотя подтверждений этому нет.

Если сравнивать доход на пассажиро-километр, у «airBaltic» он почти вдвое выше, чем у Wizz Air и Ryanair, однако у этих компаний ниже издержки. Это, по мнению экономиста, указывает на серьёзную ошибку в текущей бизнес-модели, из-за которой деньги «утекают».

При этом по затратам на персонал, топливо и другим позициям компания выглядит относительно эффективно: топливо закупается лишь немного дороже, чем у Lufthansa, а аэропортовые расходы сопоставимы с другими. «Единственная область, куда я бы копал глубже, — это аренда, лизинг и покупка самолётов, потому что именно там деньги исчезают», — подчеркнул Стракшас.

С его мнением не согласился партнёр международной финансово-консалтинговой компании Grant Thornton Baltic Райтис Логинс. Он отметил: «“airBaltic” — как невеста с приданым, и всё приданое — это самолёты. Потенциальные инвесторы стремятся за минимальные деньги “забрать” флот и использовать его на интересующих их маршрутах. Если самолётов не будет, интерес станет ещё ниже».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Загрузка

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

