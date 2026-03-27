«Больше самолётов, больше убытки»: в airBaltic заметны признаки аферы

Экономист Айвар Стракшас обратил внимание, что для выполнения собственных рейсов «airBaltic» достаточно около 35 самолётов. Остальные сдаются в аренду и работают на другие авиакомпании. По его мнению, такой бизнес оправдан только при очень дешёвых кредитах, иначе это «идиотизм». Он считает, что главный вопрос — как без серьёзных штрафов избавиться от 49 самолётов, «потому что, если смотреть по годам, чем больше самолётов, тем больше убытки, так как финансовые расходы аномальны».

По словам Стракшаса, остаётся неясным механизм, при котором «airBaltic» покупает самолёты, а затем продаёт их обратно лизинговым компаниям, например, зарегистрированным на Каймановых островах. Этот процесс непрозрачен и вызывает у общества обоснованные подозрения в возможных схемах, хотя подтверждений этому нет.

Если сравнивать доход на пассажиро-километр, у «airBaltic» он почти вдвое выше, чем у Wizz Air и Ryanair, однако у этих компаний ниже издержки. Это, по мнению экономиста, указывает на серьёзную ошибку в текущей бизнес-модели, из-за которой деньги «утекают».

При этом по затратам на персонал, топливо и другим позициям компания выглядит относительно эффективно: топливо закупается лишь немного дороже, чем у Lufthansa, а аэропортовые расходы сопоставимы с другими. «Единственная область, куда я бы копал глубже, — это аренда, лизинг и покупка самолётов, потому что именно там деньги исчезают», — подчеркнул Стракшас.

С его мнением не согласился партнёр международной финансово-консалтинговой компании Grant Thornton Baltic Райтис Логинс. Он отметил: «“airBaltic” — как невеста с приданым, и всё приданое — это самолёты. Потенциальные инвесторы стремятся за минимальные деньги “забрать” флот и использовать его на интересующих их маршрутах. Если самолётов не будет, интерес станет ещё ниже».