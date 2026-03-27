Круиз будущего уже на воде — и он… без выхлопа! Кто будет плавать на таком лайнере?

Его строят на верфи в Анкона для компании Viking — это оператор, который делает ставку на спокойные, «интеллектуальные» путешествия без толп и шумных развлечений.

Сам лайнер — не гигант на тысячи человек, а скорее «камерный» формат круизов:

— около 54 300 тонн

— длина 239 метров

— всего 998 пассажиров и 499 кают

И вот тут начинается самое интересное.

Корабль будет частично работать на сжиженном водороде и топливных элементах, а это значит — почти нулевые выбросы. То есть он сможет заходить туда, куда обычные круизные лайнеры просто не пускают.

В чувствительные природные зоны

В регионы с жёсткими экологическими ограничениями

В места, где массовый туризм уже вызывает вопросы

Формально это «экологичный лайнер». Но по сути — это билет в те локации, которые для большинства круизов уже остаются закрытыми.

Судно спустя на воду в конце 2026 года. И это не разовый эксперимент: у Fincantieri и Viking уже портфель из 26 судов — с заказами и опционами.

Так что вопрос уже не в том, появится ли такой формат.

Вопрос — кто окажется среди первых, кто сможет туда попасть.