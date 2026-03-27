«Наш дом находится в одном из микрорайонов Риги. Он стал убежищем для тех жителей Украины, которые бежали от развязанной Россией войны и агрессии. С осени 2024 года на втором этаже живёт семья из Украины — муж, который ездил на работу в Латвию ещё с 2014 года, и жена с двумя дочерями, прибывшие после полномасштабного нападения России на Украину в 2022 году», — рассказывает Иева.

Женщина подчёркивает, что с первых дней вместе со своей семьёй проявляла доброту и тепло по отношению к жителям Украины, которым из-за России приходится переживать невообразимую трагедию.

«Латвия дала им приют, тепло и безопасность — то, что Россия у них отняла. Каждый раз мы с мужем здороваемся с нашими соседями словами “Labdien”. Это наш ритуал, знак уважения к языку, который нас всех объединяет. Но они никогда не отвечают “Labdien”. Всегда — подчёркнуто по-русски — “Здрасьте”. В общении — только русский язык, настойчиво и без компромиссов», — отмечает Иева.

«Рабочие обязанности приводили меня в разные ближние и дальние зарубежные страны. Я знаю, что первое, что нужно сделать, — это научиться здороваться на местном языке. Это минимум, который делает гость. Но сегодняшний инцидент в подъезде нашего дома вызвал ещё большую горечь, из-за чего я и решила написать.

Мы с мужем сегодня, как обычно, поздоровались с соседкой словами “Labdien”, она ответила “Здрасьте” и вдобавок показала нам средний палец.

Это видела её дочь младшего школьного возраста, которая учится дистанционно в украинской школе, а не изучает латышский язык и не интегрируется в латвийское общество. Это вызвало вопрос — какое отношение к латышскому языку и гостеприимству ребёнок усваивает на таком примере? Мы как семья активно поддерживаем Украину — жертвуем на помощь и следим за её борьбой против российской агрессии. Мы знаем и понимаем, что не все жители Украины одинаковы. Однако такие моменты оставляют горький осадок, приглушая радость от предоставленного убежища», - жалуется женщина.

Как сообщает Фонд интеграции общества (SIF), с начала войны при поддержке SIF латышский язык изучали 20 546 украинских беженцев, в том числе 1532 ребёнка.

Однако стоит упомянуть, что не все беженцы планируют оставаться в Латвии. Многие уедут на Родину как только это станет безопасным. Поэтому учить латышский язык не собираются. Тем более, что дети продолжают ходить в украинские школы удалённо.