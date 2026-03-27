И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (1)

Редакция PRESS 27 марта, 2026 12:20

Важно 1 комментариев

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

«Наш дом находится в одном из микрорайонов Риги. Он стал убежищем для тех жителей Украины, которые бежали от развязанной Россией войны и агрессии. С осени 2024 года на втором этаже живёт семья из Украины — муж, который ездил на работу в Латвию ещё с 2014 года, и жена с двумя дочерями, прибывшие после полномасштабного нападения России на Украину в 2022 году», — рассказывает Иева.

Женщина подчёркивает, что с первых дней вместе со своей семьёй проявляла доброту и тепло по отношению к жителям Украины, которым из-за России приходится переживать невообразимую трагедию.

«Латвия дала им приют, тепло и безопасность — то, что Россия у них отняла. Каждый раз мы с мужем здороваемся с нашими соседями словами “Labdien”. Это наш ритуал, знак уважения к языку, который нас всех объединяет. Но они никогда не отвечают “Labdien”. Всегда — подчёркнуто по-русски — “Здрасьте”. В общении — только русский язык, настойчиво и без компромиссов», — отмечает Иева.

«Рабочие обязанности приводили меня в разные ближние и дальние зарубежные страны. Я знаю, что первое, что нужно сделать, — это научиться здороваться на местном языке. Это минимум, который делает гость. Но сегодняшний инцидент в подъезде нашего дома вызвал ещё большую горечь, из-за чего я и решила написать.

Мы с мужем сегодня, как обычно, поздоровались с соседкой словами “Labdien”, она ответила “Здрасьте” и вдобавок показала нам средний палец.

Это видела её дочь младшего школьного возраста, которая учится дистанционно в украинской школе, а не изучает латышский язык и не интегрируется в латвийское общество. Это вызвало вопрос — какое отношение к латышскому языку и гостеприимству ребёнок усваивает на таком примере? Мы как семья активно поддерживаем Украину — жертвуем на помощь и следим за её борьбой против российской агрессии. Мы знаем и понимаем, что не все жители Украины одинаковы. Однако такие моменты оставляют горький осадок, приглушая радость от предоставленного убежища», - жалуется женщина.

Как сообщает Фонд интеграции общества (SIF), с начала войны при поддержке SIF латышский язык изучали 20 546 украинских беженцев, в том числе 1532 ребёнка. 

Однако стоит упомянуть, что не все беженцы планируют оставаться в Латвии. Многие уедут на Родину как только это станет безопасным. Поэтому учить латышский язык не собираются. Тем более, что дети продолжают ходить в украинские школы удалённо.

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения» (1)

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Загрузка

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию (1)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее (1)

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы (1)

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии (1)

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях (1)

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине (1)

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

