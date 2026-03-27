Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Побито 127 температурных рекордов: какая погода нас ждет в конце марта?

© LETA 27 марта, 2026 11:28

В последние дни марта в Латвии в основном сохранится сухая погода, часто будет светить солнце, температура воздуха существенно не изменится, прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье осадков не ожидается, облачность в целом будет незначительной, ветер - слабым. Ночью температура воздуха понизится до +1…-5 градусов, максимальная дневная температура составит от +6 градусов местами на побережье до +13...+14 градусов в Латгале.

В начале следующей недели местами вероятны осадки - главным образом небольшой дождь. Температура воздуха существенно не изменится. В начале апреля возможны более облачные, влажные и прохладные дни, однако существенных осадков не прогнозируется.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение последнего месяца - с конца февраля - температура воздуха в Латвии постоянно была выше нормы, побито 127 температурных рекордов. Ожидается, что в апреле температура временами будет опускаться немного ниже нормы - среднего показателя за 1991-2020 годы.

Комментарии (0)

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки
И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

