На протяжении 30 лет: сексуальное образование пущено на самотек

Одним из решений может стать введение в школьные программы отдельного предмета - основ здоровья. С 1 апреля этого года планируется новая услуга - консультации акушерки по вопросам контрацепции для 300 молодых людей. На эти цели в течение трех лет предусмотрено 3,1 млн евро. На первых порах услуга будет предоставляться в Детской клинической университетской больнице, но со временем планируется расширить число учреждений. Сейчас определяется круг пациентов, которым она будет предложена, сообщили представители Национальной службы здравоохранения на совместном заседании подкомиссий по общественному здоровью и снижению неравенства.

Председатель Ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению и гинеколог ДКУБ Ласма Лидака пояснила, что эта услуга дополняет уже существующие консультации гинекологов для подростков. Конечно, 300 пациентов - это небольшой объем, поскольку амбулаторное гинекологическое отделение больницы обслуживает около 2000 человек. Именно поэтому на начальном этапе услуга будет сосредоточена в одном учреждении.

Председатель правления организации "Papardes zieds" Ивета Келле отметила, что главный недостаток - отсутствие системного образования в области здоровья в Латвии на протяжении 30 лет; по ее мнению, его следует вводить в школах уже с первого класса. Она предложила обратиться в Министерство образования, с чем согласились и депутаты комиссий. Депутаты договорились направить письмо в Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения с призывом включить в учебную программу отдельный предмет по здоровью, соответствующий международным стандартам.

