На протяжении 30 лет: сексуальное образование пущено на самотек

© LETA 27 марта, 2026 10:51

Новости Латвии 0 комментариев

Оплачиваемая государством контрацепция доступна женщинам из групп социального риска, а бесплатные презервативы - в пунктах профилактики ВИЧ и некоторых молодежных центрах. К сожалению, существующих мер в сфере сексуального и репродуктивного здоровья недостаточно - у подростков и молодежи наблюдаются значительные пробелы в знаниях, пишет издание Diena.

Одним из решений может стать введение в школьные программы отдельного предмета - основ здоровья. С 1 апреля этого года планируется новая услуга - консультации акушерки по вопросам контрацепции для 300 молодых людей. На эти цели в течение трех лет предусмотрено 3,1 млн евро. На первых порах услуга будет предоставляться в Детской клинической университетской больнице, но со временем планируется расширить число учреждений. Сейчас определяется круг пациентов, которым она будет предложена, сообщили представители Национальной службы здравоохранения на совместном заседании подкомиссий по общественному здоровью и снижению неравенства.

Председатель Ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению и гинеколог ДКУБ Ласма Лидака пояснила, что эта услуга дополняет уже существующие консультации гинекологов для подростков. Конечно, 300 пациентов - это небольшой объем, поскольку амбулаторное гинекологическое отделение больницы обслуживает около 2000 человек. Именно поэтому на начальном этапе услуга будет сосредоточена в одном учреждении.

Председатель правления организации "Papardes zieds" Ивета Келле отметила, что главный недостаток - отсутствие системного образования в области здоровья в Латвии на протяжении 30 лет; по ее мнению, его следует вводить в школах уже с первого класса. Она предложила обратиться в Министерство образования, с чем согласились и депутаты комиссий. Депутаты договорились направить письмо в Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения с призывом включить в учебную программу отдельный предмет по здоровью, соответствующий международным стандартам.

Фото иллюстративное

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

