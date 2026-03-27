Без «юридических казусов»: депутаты решили не избирать нового мэра Резекне

Руководитель центральной администрации самоуправления Маргарита Войциша пояснила, что муниципалитет проконсультировался с Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР), которое указало, что избрание нового мэра не требуется, поскольку предыдущий мэр Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) отстранен от должности, но не уволен и оспаривает свое отстранение в суде. Избрание нового мэра не требуется также потому, что обязанности мэра выполняет Тутинс.

Во время заседания Войциша и Тутинс отметили, что избрание нового мэра привело бы к тому, что у думы были бы два председателя одновременно.

Муниципалитет пока ждет официального разъяснения от МУУРР.

Заместитель председателя думы также сообщил, что Барташевич оспаривает решение Службы государственной безопасности о непредоставлении ему допуска к государственной тайне. "Апелляция уже подана во вторую инстанцию - в Генеральную прокуратуру, окончательное решение примет суд", - рассказал Тутинс.

Ранее сообщалось, что министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс отстранил Барташевича от должности в связи с тем, что тому отказано в выдаче специального разрешения на доступ к государственной тайне.

