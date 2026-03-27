Россия проводит масштабную информационную операцию против стран Балтии: Минобороны

Редакция PRESS 27 марта, 2026 12:26

В настоящее время Россия проводит масштабную скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии, утверждая, что страны Балтии якобы позволяют использовать свою территорию для украинских атак против России, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны Латвии.

Латвия, Литва и Эстония не участвуют в планировании и проведении украинских контратак против России, указывают в Минобороны. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное оборудование, оказывая гуманитарную и финансовую помощь, и подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

Подобными заявлениями Россия демонстрирует свою слабость и пытается отвлечь внимание от факта, что она не способна защититься от успешных украинских контратак по российской инфраструктуре на побережье Балтийского моря, говорится в заявлении министерства.

В Минобороны отмечают, что цель российской информационной операции против стран Балтии - дискредитировать НАТО, посеять разногласия в обществе, подорвать доверие к государственным институтам и ослабить поддержку Украины. Для этого используются дезинформация и боты в социальных сетях, нацеленные на русскоязычную аудиторию и вовлекающие молодежь.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трех странах Балтии зафиксированы случаи проникновения и взрывов на их территории дронов. Вероятно, дроны были направлены по целям в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но отклонились от курса или были сбиты методами радиоэлектронного противодействия.

Представители стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной войны России и следует ожидать, что подобные инциденты могут повторяться.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

