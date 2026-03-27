Россия проводит масштабную информационную операцию против стран Балтии: Минобороны

Латвия, Литва и Эстония не участвуют в планировании и проведении украинских контратак против России, указывают в Минобороны. Страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное оборудование, оказывая гуманитарную и финансовую помощь, и подчеркивают, что Украина имеет законное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

Подобными заявлениями Россия демонстрирует свою слабость и пытается отвлечь внимание от факта, что она не способна защититься от успешных украинских контратак по российской инфраструктуре на побережье Балтийского моря, говорится в заявлении министерства.

В Минобороны отмечают, что цель российской информационной операции против стран Балтии - дискредитировать НАТО, посеять разногласия в обществе, подорвать доверие к государственным институтам и ослабить поддержку Украины. Для этого используются дезинформация и боты в социальных сетях, нацеленные на русскоязычную аудиторию и вовлекающие молодежь.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трех странах Балтии зафиксированы случаи проникновения и взрывов на их территории дронов. Вероятно, дроны были направлены по целям в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но отклонились от курса или были сбиты методами радиоэлектронного противодействия.

Представители стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной войны России и следует ожидать, что подобные инциденты могут повторяться.