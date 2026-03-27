Школьник пригласил президента в Смилтене — Ринкевич приглашение принял

Во время визита президент встретился с руководством школы, учителями и учениками, а также ознакомился с работой учебного заведения и актуальными вопросами.

По мнению Ринкевича, Смилтенская средняя школа целенаправленно работает над повышением качественного образования и эмоционального благополучия учеников. Важную роль в этом играет вспомогательный персонал, добавил президент.

"Именно такая повседневная работа формирует сильное и сплоченное школьное сообщество, в котором дети могут расти и развиваться, и это важно также для местного сообщества", - подчеркнул президент.

Приглашение ученика было передано президенту в Айнажи на мероприятии, посвященном 200-летию со дня рождения Кришьяниса Валдемарса.