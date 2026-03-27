Витамины надо? Как цены на топливо изменили цены на Центральном рынке (ФОТО)

Как цены на топливо изменили цены на Центральном рынке (ФОТО)

Редакция PRESS 27 марта, 2026

Важно 0 комментариев

Уже почти месяц идет война США и Израиля против Ирана, мировую экономику штормит, цены на топливо в Латвии бьют все мыслимые рекорды, а политики и эксперты пророчат скорое пришествие настоящего голода. Тем временем мы отправились на Рижский Центральный рынок проверить, как глобальный кризис отразился на ценах на основные продукты.

В первую очередь нужно признать - опасения, что торговые ряды будут пусты из-за увеличения арендной платы за место на рынке оказались преждевременными. Да, февральские морозы на время прогнали многих уличных торговцев, но с наступлением тепла они вернулись. И не с пустыми руками: прилавки прямо ломятся от обилия экзотических ягод и фруктов. Удивительное время, когда на одном прилавке можно увидеть зеленые огурцы рядом с не менее зеленым авокадо. Тут главное - не перепутать.

Взгляд, истосковавшийся за зиму по ярким краскам, жадно цепляется за яркие нагромождения апельсинов (1-4€/кг), спелые гроздья винограда (2,50-5€/кг). Помимо авокадо (0,5-1€/шт.) появились и совсем уж непривычные для рынка фрукты, правда, цены довольно кусачие: тут и киви (1,20€/кг), и ананасы (6,80€/шт.), и манго (5 €/шт.) и загадочный Драконий фрукт питахайя (7€/шт.). Похоже, что местные торговцы решили разом восполнить у латвийцев нехватку витаминов, накопившуюся за холодную зиму.

Сложно сказать, как на эти цены повлиял глобальный кризис. На то это и сезонные
фрукты, их стоимость может меняться непредсказуемо каждую неделю в зависимости от редкости и доступности. Не обходится и без некоторых перегибов на местах. Например, черника за 24€/кг. Где это видано? Однако если походить по рядам, то этуже чернику можно найти и в два раза дешевле "всего" за 12€/кг. Рядом лежит и вечно доступная польская клубника (2-3€/кг) - для местной латвийской ягоды пока слишком рано.

Те же сезонный причуды ценообразования относятся и к огурцам с помидорами. На них цены расходятся и весьма значительно - самые дорогие по 5-6€/кг, но можно найти и прилавки с ценниками в 2-3€/кг. В то же время цена на остальные овощи с зимы практически не изменились: латвийскую картошку по прежнему можно купить за 0,80-1€/кг, лук и капуста тоже стоят около 1€/кг, морковь и свеклу можно прикупить по 1,5€/кг, а пучек свежей петрушки, укропа или зеленого лучка можно приобрести за 80 центов.

В отличии от цен на топливо на автозаправочных станциях ценники в Мясном павильоне практически не изменились. По нашим наблюдениям, они остаются неизменными уже почти полгода. По-прежнему самым доступным для латвийцев остается свинина - шмат свежего мяса можно прикупить за 4-5€/кг. Филе курицы на рынке обойдется почти в два раза дороже за 7,80€/кг, но продаются и более бюджетные части птицы, например, ножки за 3,40€/кг. В примиум классе все также остается баранина и говядина, тут нужно рассчитывать что отдадите 10-17€/кг.

В торговых рядах с молочными продуктами пока тоже не наблюдается особых потрясений. Цены на латвийский сыр пока держатся в пределах 8-14€/кг, творог можно купить за 4-6€/кг в зависимости от жирности, кефир и молоко по 1,20-1,60€/кг, но если прийти со своей тарой, то можно прикупить свежего молока и за 80 центов. Оплотом стабильности, конечно выступает хлеб - тут цены традиционно держатся очень долго: батон белого за 1,55€ и ржаной кисло-сладкий за 2,50€. Также не поменялись и цены на яйца, десяток которых можно купить за 1,80€.

В целом, можно сделать вывод, что торговцы на Центральном рынке, в отличии от автозаправок, не торопятся задирать цены. Похоже, что глобальные потрясения пока обходит торговые прилавки стороной, но, как известно, цыплят по осени считают. Ведь мы пока находимся только в самом начале топливного кризиса и через месяц ситуация может кардинально измениться. Продолжаем вести наблюдение!

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

