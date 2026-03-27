Витамины надо? Как цены на топливо изменили цены на Центральном рынке (ФОТО)

В первую очередь нужно признать - опасения, что торговые ряды будут пусты из-за увеличения арендной платы за место на рынке оказались преждевременными. Да, февральские морозы на время прогнали многих уличных торговцев, но с наступлением тепла они вернулись. И не с пустыми руками: прилавки прямо ломятся от обилия экзотических ягод и фруктов. Удивительное время, когда на одном прилавке можно увидеть зеленые огурцы рядом с не менее зеленым авокадо. Тут главное - не перепутать.

Взгляд, истосковавшийся за зиму по ярким краскам, жадно цепляется за яркие нагромождения апельсинов (1-4€/кг), спелые гроздья винограда (2,50-5€/кг). Помимо авокадо (0,5-1€/шт.) появились и совсем уж непривычные для рынка фрукты, правда, цены довольно кусачие: тут и киви (1,20€/кг), и ананасы (6,80€/шт.), и манго (5 €/шт.) и загадочный Драконий фрукт питахайя (7€/шт.). Похоже, что местные торговцы решили разом восполнить у латвийцев нехватку витаминов, накопившуюся за холодную зиму.

Сложно сказать, как на эти цены повлиял глобальный кризис. На то это и сезонные

фрукты, их стоимость может меняться непредсказуемо каждую неделю в зависимости от редкости и доступности. Не обходится и без некоторых перегибов на местах. Например, черника за 24€/кг. Где это видано? Однако если походить по рядам, то этуже чернику можно найти и в два раза дешевле "всего" за 12€/кг. Рядом лежит и вечно доступная польская клубника (2-3€/кг) - для местной латвийской ягоды пока слишком рано.

Те же сезонный причуды ценообразования относятся и к огурцам с помидорами. На них цены расходятся и весьма значительно - самые дорогие по 5-6€/кг, но можно найти и прилавки с ценниками в 2-3€/кг. В то же время цена на остальные овощи с зимы практически не изменились: латвийскую картошку по прежнему можно купить за 0,80-1€/кг, лук и капуста тоже стоят около 1€/кг, морковь и свеклу можно прикупить по 1,5€/кг, а пучек свежей петрушки, укропа или зеленого лучка можно приобрести за 80 центов.

В отличии от цен на топливо на автозаправочных станциях ценники в Мясном павильоне практически не изменились. По нашим наблюдениям, они остаются неизменными уже почти полгода. По-прежнему самым доступным для латвийцев остается свинина - шмат свежего мяса можно прикупить за 4-5€/кг. Филе курицы на рынке обойдется почти в два раза дороже за 7,80€/кг, но продаются и более бюджетные части птицы, например, ножки за 3,40€/кг. В примиум классе все также остается баранина и говядина, тут нужно рассчитывать что отдадите 10-17€/кг.

В торговых рядах с молочными продуктами пока тоже не наблюдается особых потрясений. Цены на латвийский сыр пока держатся в пределах 8-14€/кг, творог можно купить за 4-6€/кг в зависимости от жирности, кефир и молоко по 1,20-1,60€/кг, но если прийти со своей тарой, то можно прикупить свежего молока и за 80 центов. Оплотом стабильности, конечно выступает хлеб - тут цены традиционно держатся очень долго: батон белого за 1,55€ и ржаной кисло-сладкий за 2,50€. Также не поменялись и цены на яйца, десяток которых можно купить за 1,80€.

В целом, можно сделать вывод, что торговцы на Центральном рынке, в отличии от автозаправок, не торопятся задирать цены. Похоже, что глобальные потрясения пока обходит торговые прилавки стороной, но, как известно, цыплят по осени считают. Ведь мы пока находимся только в самом начале топливного кризиса и через месяц ситуация может кардинально измениться. Продолжаем вести наблюдение!