Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Миссия Artemis II от NASA должна стартовать уже в начале апреля — и это будет первый за более чем 50 лет полёт людей за пределы околоземной орбиты.

На борту — четыре астронавта.

Их задача — не высадка, а кое-что не менее важное.

- пролететь вокруг Луны

- уйти дальше, чем когда-либо летали люди

- проверить, выдержит ли техника и сами люди

Расстояние — десятки тысяч километров за пределами привычной «защиты» Земли.

Там уже слабее магнитное поле, выше радиация и почти нет права на ошибку.

Полёт продлится около 10 дней.

Жить всё это время придётся в пространстве размером примерно с фургон.

Но самое интересное — не только техника.

Астронавты смогут увидеть до 60% обратной стороны Луны, которые раньше никто не наблюдал в таком ракурсе.

И у них будет всего несколько часов, чтобы это рассмотреть.

При этом миссия — по сути тест.

Она нужна, чтобы понять:

можно ли снова летать к Луне регулярно

и главное — оставаться там, а не просто прилетать «на флаг и фото»

Последний раз люди были так далеко в 1972 году — во времена программы Apollo.

С тех пор многое изменилось.

И сейчас вопрос уже звучит иначе.

Не «можем ли мы долететь», а что будет дальше — если всё получится.





