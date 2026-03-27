Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Миссия Artemis II от NASA должна стартовать уже в начале апреля — и это будет первый за более чем 50 лет полёт людей за пределы околоземной орбиты.
На борту — четыре астронавта.
Их задача — не высадка, а кое-что не менее важное.
- пролететь вокруг Луны
- уйти дальше, чем когда-либо летали люди
- проверить, выдержит ли техника и сами люди
Расстояние — десятки тысяч километров за пределами привычной «защиты» Земли.
Там уже слабее магнитное поле, выше радиация и почти нет права на ошибку.
Полёт продлится около 10 дней.
Жить всё это время придётся в пространстве размером примерно с фургон.
Но самое интересное — не только техника.
Астронавты смогут увидеть до 60% обратной стороны Луны, которые раньше никто не наблюдал в таком ракурсе.
И у них будет всего несколько часов, чтобы это рассмотреть.
При этом миссия — по сути тест.
Она нужна, чтобы понять:
можно ли снова летать к Луне регулярно
и главное — оставаться там, а не просто прилетать «на флаг и фото»
Последний раз люди были так далеко в 1972 году — во времена программы Apollo.
С тех пор многое изменилось.
И сейчас вопрос уже звучит иначе.
Не «можем ли мы долететь», а что будет дальше — если всё получится.