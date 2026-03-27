Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Редакция PRESS 27 марта, 2026 13:25

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Миссия Artemis II от NASA должна стартовать уже в начале апреля — и это будет первый за более чем 50 лет полёт людей за пределы околоземной орбиты.

На борту — четыре астронавта.
Их задача — не высадка, а кое-что не менее важное.

- пролететь вокруг Луны
- уйти дальше, чем когда-либо летали люди
- проверить, выдержит ли техника и сами люди

Расстояние — десятки тысяч километров за пределами привычной «защиты» Земли.
Там уже слабее магнитное поле, выше радиация и почти нет права на ошибку.

Полёт продлится около 10 дней.
Жить всё это время придётся в пространстве размером примерно с фургон.

Но самое интересное — не только техника.

Астронавты смогут увидеть до 60% обратной стороны Луны, которые раньше никто не наблюдал в таком ракурсе.
И у них будет всего несколько часов, чтобы это рассмотреть.

При этом миссия — по сути тест.

Она нужна, чтобы понять:
можно ли снова летать к Луне регулярно
и главное — оставаться там, а не просто прилетать «на флаг и фото»

Последний раз люди были так далеко в 1972 году — во времена программы Apollo.

С тех пор многое изменилось.

И сейчас вопрос уже звучит иначе.
Не «можем ли мы долететь», а что будет дальше — если всё получится.
 
 
 

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

