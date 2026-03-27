«Не давал интервью»: как на белорусском ТВ «выступили» депутаты Сейма?

В течение получаса авторы старались продемонстрировать, насколько политики далеки от реальности, опровергая их комментарии "фактами" и мнениями "обычных" людей. В передаче использованы фрагменты видео с участием депутатов Сейма Юриса Вилюмса и Олега Бурова.

В одном из фрагментов Вилюмс на русском языке говорит, что "не видит причин жить спокойно, пока Российская Федерация существует в нынешних размерах". Мнение Бурова транслируется более обширно: он рассказывает о сложной экономической ситуации в Латвии и необходимости увеличения оборонного бюджета, подчеркивая, что средства следует направлять не только на закупку техники за рубежом, но и на развитие местного производства, например, дронов. Кроме того, Буров отметил, что последний раз был в Белоруссии на Новый год 2020 года, и положительно отозвался о белорусском народе, назвав его открытым и доброжелательным.

В передаче также показан сюжет с участием женщины, предположительно из Латвии, которая утверждает, что ее знакомая платит более 300 евро за отопление двухкомнатной квартиры и после оплаты счетов у нее не остается денег на еду. Кроме того, в программе утверждается, что смертность в Латвии вдвое выше, чем в ЕС, и что люди массово уезжают из страны. Таким образом передача пытается показать, насколько плохо живется за пределами Белоруссии, противопоставляя это положительному образу жизни внутри страны.

Однако действительно ли депутаты Сейма давали комментарии этой передаче? Оба это отрицают. Буров заявил: "Сообщаю, что не давал интервью ни этой передаче, ни этому журналисту", - добавив, что в своей работе он общался с украинскими и российскими оппозиционными журналистами, работающими в Европе.

В свою очередь Вилюмс также заявил порталу "Delfi", что не давал комментариев телеканалу и подчеркнул, что его позиция в отношении режима Александра Лукашенко однозначна, поэтому участие в пропагандистских СМИ было бы недопустимо. При этом он вспомнил, что использованное в передаче заявление он сделал в интервью двум студенткам, представившимся как представители "Новой газеты Европа".