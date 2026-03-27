«Не давал интервью»: как на белорусском ТВ «выступили» депутаты Сейма?

© LETA 27 марта, 2026 11:36

0 комментариев

На этой неделе в белорусской телепередаче "Понятная политика", которую ведет включенный в санкционный список ЕС Сергей Гусаченко, была предпринята попытка показать, как "на самом деле" живут люди в соседних странах и как на их жизнь повлияли санкции, сообщает LETA со ссылкой на портал Delfi.lv

В течение получаса авторы старались продемонстрировать, насколько политики далеки от реальности, опровергая их комментарии "фактами" и мнениями "обычных" людей. В передаче использованы фрагменты видео с участием депутатов Сейма Юриса Вилюмса и Олега Бурова.

В одном из фрагментов Вилюмс на русском языке говорит, что "не видит причин жить спокойно, пока Российская Федерация существует в нынешних размерах". Мнение Бурова транслируется более обширно: он рассказывает о сложной экономической ситуации в Латвии и необходимости увеличения оборонного бюджета, подчеркивая, что средства следует направлять не только на закупку техники за рубежом, но и на развитие местного производства, например, дронов. Кроме того, Буров отметил, что последний раз был в Белоруссии на Новый год 2020 года, и положительно отозвался о белорусском народе, назвав его открытым и доброжелательным.

В передаче также показан сюжет с участием женщины, предположительно из Латвии, которая утверждает, что ее знакомая платит более 300 евро за отопление двухкомнатной квартиры и после оплаты счетов у нее не остается денег на еду. Кроме того, в программе утверждается, что смертность в Латвии вдвое выше, чем в ЕС, и что люди массово уезжают из страны. Таким образом передача пытается показать, насколько плохо живется за пределами Белоруссии, противопоставляя это положительному образу жизни внутри страны.

Однако действительно ли депутаты Сейма давали комментарии этой передаче? Оба это отрицают. Буров заявил: "Сообщаю, что не давал интервью ни этой передаче, ни этому журналисту", - добавив, что в своей работе он общался с украинскими и российскими оппозиционными журналистами, работающими в Европе.

В свою очередь Вилюмс также заявил порталу "Delfi", что не давал комментариев телеканалу и подчеркнул, что его позиция в отношении режима Александра Лукашенко однозначна, поэтому участие в пропагандистских СМИ было бы недопустимо. При этом он вспомнил, что использованное в передаче заявление он сделал в интервью двум студенткам, представившимся как представители "Новой газеты Европа".

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО
Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки
И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (1)

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

