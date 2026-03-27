Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Включали 7 раз: как часто новая система оповещала жителей об опасности

© LETA 27 марта, 2026 11:22

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

С момента внедрения системы оповещения по мобильной связи уведомления жителям рассылались семь раз, включая одно учебное, сообщил на отчётном собрании Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) его начальник Мартыньш Балтманис.

Часть сообщений касалась сильных морозов. По словам Балтманиса, именно из-за холода этой зимой погибли 20 человек — больше, чем, например, в результате наводнений или штормов.

С 1 июля 2025 года в Латвии действует система сотового оповещения — инструмент для предупреждения населения в чрезвычайных ситуациях. Сообщения используются для информирования людей в конкретной зоне о возможных угрозах: опасной погоде, наводнениях, утечках химических веществ, опасных лицах, пропавших детях и других случаях.

Предусмотрены разные уровни предупреждений — красный, оранжевый и жёлтый, а также отдельные сообщения о пропавших детях, завершении угрозы и учебные уведомления. Такие сообщения не являются SMS: они отображаются в специальном формате с уникальным звуковым сигналом, их нельзя редактировать или пересылать. Эта функция встроена в телефоны и отличается от обычных сообщений и уведомлений.

Система работает по принципу радиовещания — без обратной связи от получателя и без влияния на обычную связь. Сообщения бесплатны, не требуют регистрации или SIM-карты и приходят на телефоны, находящиеся в зоне покрытия конкретной базовой станции.

Оповещения могут получать все мобильные телефоны, независимо от оператора, включая устройства туристов, студентов и временных работников. При наличии соответствующей функции сообщения могут приходить даже на кнопочные телефоны.

Сообщения рассылаются на латышском языке, а в отдельных случаях дополняются английским переводом. Их отображение обеспечивают разработчики операционных систем. Систему можно использовать как по всей стране, так и в отдельных регионах или волостях.

Стоимость внедрения составила 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн евро профинансированы Европейским фондом развития регионов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО

Важно

Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза (1)

Важно

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 13:33

Важно 0 комментариев

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Читать
Загрузка

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Читать

Наука 13:25

Наука 0 комментариев

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Читать

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Читать

Мир 13:14

Мир 0 комментариев

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Читать

Всюду жизнь 13:01

Всюду жизнь 0 комментариев

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Читать

Новости Латвии 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Читать