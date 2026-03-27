Включали 7 раз: как часто новая система оповещала жителей об опасности

Часть сообщений касалась сильных морозов. По словам Балтманиса, именно из-за холода этой зимой погибли 20 человек — больше, чем, например, в результате наводнений или штормов.

С 1 июля 2025 года в Латвии действует система сотового оповещения — инструмент для предупреждения населения в чрезвычайных ситуациях. Сообщения используются для информирования людей в конкретной зоне о возможных угрозах: опасной погоде, наводнениях, утечках химических веществ, опасных лицах, пропавших детях и других случаях.

Предусмотрены разные уровни предупреждений — красный, оранжевый и жёлтый, а также отдельные сообщения о пропавших детях, завершении угрозы и учебные уведомления. Такие сообщения не являются SMS: они отображаются в специальном формате с уникальным звуковым сигналом, их нельзя редактировать или пересылать. Эта функция встроена в телефоны и отличается от обычных сообщений и уведомлений.

Система работает по принципу радиовещания — без обратной связи от получателя и без влияния на обычную связь. Сообщения бесплатны, не требуют регистрации или SIM-карты и приходят на телефоны, находящиеся в зоне покрытия конкретной базовой станции.

Оповещения могут получать все мобильные телефоны, независимо от оператора, включая устройства туристов, студентов и временных работников. При наличии соответствующей функции сообщения могут приходить даже на кнопочные телефоны.

Сообщения рассылаются на латышском языке, а в отдельных случаях дополняются английским переводом. Их отображение обеспечивают разработчики операционных систем. Систему можно использовать как по всей стране, так и в отдельных регионах или волостях.

Стоимость внедрения составила 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн евро профинансированы Европейским фондом развития регионов.