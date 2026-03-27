МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Редакция PRESS 27 марта, 2026 13:01

Всюду жизнь 0 комментариев

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

«Как бывшая спортсменка, я верю в право всех олимпийцев принимать участие в честной конкуренции. Политика, которую мы объявили, основана на науке и проводится под руководством медицинских экспертов. На Олимпийских играх даже самая маленькая разница может привести к победе или поражению. И совершенно очевидно, что было бы несправедливо, чтобы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто небезопасно», — заявила глава МОК Кирсти Ковентри. 

Все спортсменки, желающие выступать в женской категории на будущих Олимпийских играх, теперь должны будут пройти разовый тест на ген SRY (Sex-determining Region Y). Ген SRY обычно располагается на Y-хромосоме (мужской) и принимает участие в развитии организма по мужскому типу. Как правило, тест проводится путем взятия мазка с внутренней стороны щеки. 

«Основываясь на научных данных, МОК считает, что наличие гена SRY фиксируется на протяжении всей жизни и представляет собой весьма точное свидетельство того, что у спортсмена произошло развитие мужского пола», — говорится в сообщении МОК.

Как отмечает BBC Sports, ранее МОК оставлял возможность допуска трансгендерных спортсменов на усмотрение руководящих органов отдельных видов спорта.

В марте 2023 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила трансгендерным женщинам участвовать в основных женских соревнованиях, если они совершили переход после мужского полового созревания. Ранее трансгендерные атлетки допускались к соревнованиям среди женщин, если в течение двух лет поддерживали уровень тестостерона в крови ниже 2,5 наномоля на литр. С сентября 2025 года организация внедрила правило обязательного прохождения генетического тестирования для спортсменок, участвующих в женских соревнованиях.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО
Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза
Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза (1)

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

