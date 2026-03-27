Во Франции задержан владелец Пакройской усадьбы

Редакция PRESS 27 марта, 2026 12:44

ЧП и криминал 0 комментариев

Во Франции задержан литовский предприниматель и владелец Пакройской усадьбы Гедрюс Климкявичюс, который в прошлом году приобрел замок Castel Novel в департаменте Коррез в Варец, сообщает Delfi.lt.

Во французских СМИ сообщается, что гражданин Литвы подозревается в краже имущества из гостиницы и ресторана, находящихся в процессе реструктуризации. Климкявичюс подозревается в краже, преступном банкротстве и неправомерном использовании активов компании.

Издание Franceinfo.fr сообщает, что Климкявичюс был задержан 20 марта. По информации местной прокуратуры, сейчас предприниматель находится в тюрьме Тюль после 48 часов содержания под стражей в полиции.

Как сообщает сайт Francebleu.fr, он был задержан вместе с несколькими другими гражданами Литвы.

По имеющейся информации, мужчина был задержан недалеко от своей гостиницы и ресторана и в момент задержания управлял грузовым автомобилем с литовскими регистрационными номерами.

Правоохранительные органы подозревают, что гражданин Литвы пытался вывезти на грузовике имущество компании, однако, как заявила прокуратура, он не имел права этого делать в связи с судебным решением о ликвидации предприятия.

Как сообщает Francebleu.fr, в связи с серьезными финансовыми трудностями 6 марта суд объявил о реструктуризации гостинично-ресторанного предприятия Климкявичюса. В день задержания предпринимателя — 20 марта — суд постановил ликвидировать предприятие.

Замок во Франции, который Климкявичюс приобрел в феврале 2025 года, был значительно отреставрирован как внутри, так и снаружи. Здание окружено парком площадью более 16 гектаров, а площадь помещений составляет 5500 квадратных метров. В декабре прошлого года там был организован масштабный световой спектакль, который привлек почти 70 000 посетителей.

Литовский деловой портал Verslo žinios писал о Климкявичюсе, что предприниматель, проработавший в музыкальной индустрии 25 лет, около 20 лет назад занялся бизнесом, связанным с усадьбами. Тогда его деятельность в Норвилишкском замке (Шальчининкский район) завершилась банкротством, однако владельцы Пакройской усадьбы пригласили его стать управляющим. Позднее Климкявичюс получил права аренды усадьбы на 99 лет в обмен на значительные инвестиции.
СМИ также писали, что Климкявичюс был инициатором фестиваля Be2gether, который завершился банкротством. В 2015 году Delfi.lt сообщал, что Вильнюсский районный суд рассматривал уголовное дело о мошенничестве, фиктивной бухгалтерии и подделке документов — обвинения были предъявлены не только бывшему организатору фестиваля Be2gether Климкявичюсу, но и компании Pakruojo dvarai, которой он руководил, а также компании Prof City, выполнявшей строительные работы, и ее директору Витаутасу Устиле. Обвиняемые отрицали свою вину.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

