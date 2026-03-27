Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Газета Washington Post сообщает, что США рассматривают возможность перенаправления части военной помощи из Украины на Ближний Восток, поскольку война с Ираном быстро истощает запасы критически важных боеприпасов.

Потенциальные изменения, скорее всего, затронут системы противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot, которые необходимы Украине для защиты своих городов от российских ударов. Решение еще не принято, но обсуждения продолжаются.

На вопрос о том, насколько важным может быть это решение для Украины, Варгулис отвечает: «Очень важным. Это очень важное решение, если оно будет принято. (..) Украинские официальные лица также дали понять, что эта информация правдива».

Он пояснил, что речь идёт о программе НАТО PURL, иначе говоря о приоритетных вещах, необходимых Украине. Основной упор делается на системы противовоздушной обороны. «В частности, европейцы заплатили США за поставку этих систем Украине. Очень важно, чтобы европейцы помогли Украине таким образом, в то время как Дональд Трамп также говорит: европейцы покупают, мы даём», — объясняет Варгулис.

Исследователь отмечает, что если это решение будет отложено, а предоставление Европейским союзом кредита в размере 90 миллиардов евро также будет задержано, это существенно повлияет на способность Украины продолжать боевые действия: «Это имеет очень важное значение как в символическом, так и в военном отношении в украинском контексте».

Это может привести к ситуации, когда Европа в каком-то смысле расплачивается за нападение на Ближний Восток, а Украина остаётся без ракет на сумму около четырёх миллиардов долларов. США могут решать, кому и когда доставлять ракеты, но такой шаг будет воспринят как сугубо символический отход от Украины. Более того, это ещё больше осложнит трансатлантические отношения между Европой и США.