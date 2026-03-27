Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Редакция PRESS 27 марта, 2026 12:49

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

Газета Washington Post сообщает, что США рассматривают возможность перенаправления части военной помощи из Украины на Ближний Восток, поскольку война с Ираном быстро истощает запасы критически важных боеприпасов.

Потенциальные изменения, скорее всего, затронут системы противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot, которые необходимы Украине для защиты своих городов от российских ударов. Решение еще не принято, но обсуждения продолжаются.

На вопрос о том, насколько важным может быть это решение для Украины, Варгулис отвечает: «Очень важным. Это очень важное решение, если оно будет принято. (..) Украинские официальные лица также дали понять, что эта информация правдива».

Он пояснил, что речь идёт о программе НАТО PURL, иначе говоря о приоритетных вещах, необходимых Украине. Основной упор делается на системы противовоздушной обороны. «В частности, европейцы заплатили США за поставку этих систем Украине. Очень важно, чтобы европейцы помогли Украине таким образом, в то время как Дональд Трамп также говорит: европейцы покупают, мы даём», — объясняет Варгулис.

Исследователь отмечает, что если это решение будет отложено, а предоставление Европейским союзом кредита в размере 90 миллиардов евро также будет задержано, это существенно повлияет на способность Украины продолжать боевые действия: «Это имеет очень важное значение как в символическом, так и в военном отношении в украинском контексте».

Это может привести к ситуации, когда Европа в каком-то смысле расплачивается за нападение на Ближний Восток, а Украина остаётся без ракет на сумму около четырёх миллиардов долларов. США могут решать, кому и когда доставлять ракеты, но такой шаг будет воспринят как сугубо символический отход от Украины. Более того, это ещё больше осложнит трансатлантические отношения между Европой и США.

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

