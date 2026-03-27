Буррито не доехало: роботы-курьеры начали врезаться в остановки — и это уже не первый случай

Редакция PRESS 27 марта, 2026 12:43

Всюду жизнь

В Чикаго произошла серия странных аварий: роботы-доставщики еды буквально въезжают в автобусные остановки, разбивая стекло и пугая прохожих.


За 48 часов — сразу два инцидента.

Сначала робот компании Serve Robotics почти проехал мимо остановки… а затем резко свернул и врезался прямо в стекло.
Очевидцы сняли, как он пробивает конструкцию, останавливается — и спустя секунды спокойно отъезжает назад.

На следующий день похожая история — уже с устройством от Coco Robotics.
Сценарий почти тот же: движение, резкий поворот, удар.

Компании уверяют: это редкие случаи.
Например, у Coco заявляют о более чем миллионе миль доставок — и называют произошедшее исключением.

Но совпадение оказалось слишком уж заметным.

  • аварии произошли почти подряд-
  • оба раза — в остановки
  •  оба раза — без понятного объяснения

При этом недавно один из операторов начал внедрять новую систему навигации на основе визуальных данных — с использованием технологий, связанных с Pokémon Go.

Официально связь с авариями не подтверждают.
Но обсуждение уже началось — и не только в сети.

В городе накопилось достаточно жалоб, чтобы появилась отдельная категория обращений для таких роботов.
А один из местных политиков даже временно запретил их работу в своём районе.

И пока компании говорят о «редких сбоях», на улицах всё чаще появляются видео, где роботы теряются, буксуют… или внезапно выбирают совсем не тот маршрут.
 
 

Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза
Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза (1)

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО
Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

