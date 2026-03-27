Буррито не доехало: роботы-курьеры начали врезаться в остановки — и это уже не первый случай



За 48 часов — сразу два инцидента.

Сначала робот компании Serve Robotics почти проехал мимо остановки… а затем резко свернул и врезался прямо в стекло.

Очевидцы сняли, как он пробивает конструкцию, останавливается — и спустя секунды спокойно отъезжает назад.

Everyone thinks these delivery robots are cute until they start destroying city infrastructure.



​This 160-pound AI bot in Chicago just drove straight through the glass pane of a bus stop, showering itself in shattered glass. Now its sensors are so scrambled by the debris that… pic.twitter.com/G8hzBvEjp5 — Desiree (@DesireeAmerica4) March 23, 2026

На следующий день похожая история — уже с устройством от Coco Robotics.Сценарий почти тот же: движение, резкий поворот, удар.

Компании уверяют: это редкие случаи.

Например, у Coco заявляют о более чем миллионе миль доставок — и называют произошедшее исключением.

Но совпадение оказалось слишком уж заметным.

аварии произошли почти подряд-

оба раза — в остановки

оба раза — без понятного объяснения

При этом недавно один из операторов начал внедрять новую систему навигации на основе визуальных данных — с использованием технологий, связанных с Pokémon Go.

Официально связь с авариями не подтверждают.

Но обсуждение уже началось — и не только в сети.

В городе накопилось достаточно жалоб, чтобы появилась отдельная категория обращений для таких роботов.

А один из местных политиков даже временно запретил их работу в своём районе.

И пока компании говорят о «редких сбоях», на улицах всё чаще появляются видео, где роботы теряются, буксуют… или внезапно выбирают совсем не тот маршрут.



