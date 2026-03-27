Буррито не доехало: роботы-курьеры начали врезаться в остановки — и это уже не первый случай

За 48 часов — сразу два инцидента.
Сначала робот компании Serve Robotics почти проехал мимо остановки… а затем резко свернул и врезался прямо в стекло.
Очевидцы сняли, как он пробивает конструкцию, останавливается — и спустя секунды спокойно отъезжает назад.
На следующий день похожая история — уже с устройством от Coco Robotics.
Everyone thinks these delivery robots are cute until they start destroying city infrastructure.— Desiree (@DesireeAmerica4) March 23, 2026
This 160-pound AI bot in Chicago just drove straight through the glass pane of a bus stop, showering itself in shattered glass. Now its sensors are so scrambled by the debris that… pic.twitter.com/G8hzBvEjp5
Сценарий почти тот же: движение, резкий поворот, удар.
Компании уверяют: это редкие случаи.
Например, у Coco заявляют о более чем миллионе миль доставок — и называют произошедшее исключением.
Но совпадение оказалось слишком уж заметным.
- аварии произошли почти подряд-
- оба раза — в остановки
- оба раза — без понятного объяснения
При этом недавно один из операторов начал внедрять новую систему навигации на основе визуальных данных — с использованием технологий, связанных с Pokémon Go.
Официально связь с авариями не подтверждают.
Но обсуждение уже началось — и не только в сети.
В городе накопилось достаточно жалоб, чтобы появилась отдельная категория обращений для таких роботов.
А один из местных политиков даже временно запретил их работу в своём районе.
И пока компании говорят о «редких сбоях», на улицах всё чаще появляются видео, где роботы теряются, буксуют… или внезапно выбирают совсем не тот маршрут.