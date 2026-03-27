Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

Хотя часть предупреждений была связана с сильными морозами, Балтманис особо отметил тот факт, что именно в холодную погоду этой зимой замерзли 20 человек. А значит, люди погибали чаще, чем, например, при наводнениях или бурях.

Как сообщалось, с 1 июля 2025 года в Латвии внедрена система сотового оповещения - решение для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. С ее помощью жителей конкретной территории предупреждают о потенциальных угрозах, таких как опасные погодные условия, наводнения, утечки химических веществ, о представляющих угрозу лицах, пропавших людях и в других случаях.

Система предусматривает несколько видов раннего предупреждения - красные, оранжевые и желтые сигналы. Также предусмотрены сообщения о пропавших детях, об окончании опасной ситуации и учебные предупреждения.

Оповещения сотового вещания не являются SMS. На мобильных телефонах они отображаются в специальном формате с уникальным звуковым сигналом, их нельзя редактировать или пересылать. Эти сообщения отличаются от обычных текстовых сообщений, электронных писем и уведомлений в соцсетях, так как встроены в качестве отдельной функции.

Сотовое оповещение работает подобно радио - оно не обеспечивает обратную связь и не мешает обычной связи. Сообщения бесплатны, для их получения не требуется регистрация или подписка, а также SIM-карта. Оповещение приходит, если мобильный телефон находится в зоне покрытия конкретной базовой станции.

Получать сообщения могут телефоны всех поколений мобильных сетей. Мобильные устройства получают их, если находятся в зоне покрытия сети. Поскольку технология сотового вещания используется во всем мире уже много лет, сообщения можно получать и на кнопочные телефоны, если производитель предусмотрел такую функцию.

Предупреждения распространяются на латышском языке, в отдельных случаях может добавляться перевод на английский. Отображение сообщений на смартфонах обеспечивает разработчик соответствующей операционной системы.

Сотовое оповещение можно использовать как по всей Латвии, так и в конкретном регионе или волости.

Стоимость проекта внедрения составила 3,4 млн евро, из которых 2,9 млн евро профинансированы Европейским фондом регионального развития.