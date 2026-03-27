Светят в лицо и верят в чудо: работает ли модная терапия красным светом?

Обещания звучат красиво: гладкая кожа, меньше морщин, рост волос и даже облегчение боли.
Но за этим стоит не только мода.
Технология, известная как фотобиомодуляция, изучается уже десятилетиями. Её активно исследовали ещё в экспериментах NASA в 1990-х.
Суть проста:
красный и инфракрасный свет воздействуют на клетки и стимулируют их «энергетические станции» — митохондрии.
Что из этого действительно подтверждается:
— кожа может выглядеть более гладкой
— уменьшается покраснение и воспаление
— возможно стимулирование роста волос
— используется для облегчения боли и заживления
Звучит впечатляюще. Но дальше начинается зона, где всё уже не так однозначно.
Эффект требует регулярности — недели и месяцы
После прекращения процедур результат может исчезнуть
Часть заявленных эффектов пока не имеет убедительных доказательств
При этом устройства уже допущены к домашнему использованию регуляторами, хотя это не равно полноценному «одобрению лечения».
Есть и нюансы:
— при неправильном использовании можно повредить кожу или глаза
— возможны лёгкие раздражения
В итоге получается любопытная ситуация.
Технология — не пустышка.
Но и не универсальное решение.
И между этими двумя точками — как раз та зона, где каждый решает сам, стоит ли игра своих денег и времени.