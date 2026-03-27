Светят в лицо и верят в чудо: работает ли модная терапия красным светом?

Обещания звучат красиво: гладкая кожа, меньше морщин, рост волос и даже облегчение боли.

Но за этим стоит не только мода.

Технология, известная как фотобиомодуляция, изучается уже десятилетиями. Её активно исследовали ещё в экспериментах NASA в 1990-х.

Суть проста:

красный и инфракрасный свет воздействуют на клетки и стимулируют их «энергетические станции» — митохондрии.

Что из этого действительно подтверждается:

— кожа может выглядеть более гладкой

— уменьшается покраснение и воспаление

— возможно стимулирование роста волос

— используется для облегчения боли и заживления

Звучит впечатляюще. Но дальше начинается зона, где всё уже не так однозначно.

Эффект требует регулярности — недели и месяцы

После прекращения процедур результат может исчезнуть

Часть заявленных эффектов пока не имеет убедительных доказательств

При этом устройства уже допущены к домашнему использованию регуляторами, хотя это не равно полноценному «одобрению лечения».

Есть и нюансы:

— при неправильном использовании можно повредить кожу или глаза

— возможны лёгкие раздражения

В итоге получается любопытная ситуация.

Технология — не пустышка.

Но и не универсальное решение.

И между этими двумя точками — как раз та зона, где каждый решает сам, стоит ли игра своих денег и времени.