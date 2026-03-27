Светят в лицо и верят в чудо: работает ли модная терапия красным светом?

Редакция PRESS 27 марта, 2026 11:24

Азбука здоровья

Маски с красным светом, светящиеся панели, «волшебные» лампы — всё это уже не только у звёзд вроде Кэти Перри, но и в обычных домах.

Обещания звучат красиво: гладкая кожа, меньше морщин, рост волос и даже облегчение боли.
Но за этим стоит не только мода.

Технология, известная как фотобиомодуляция, изучается уже десятилетиями. Её активно исследовали ещё в экспериментах NASA в 1990-х.

Суть проста:
красный и инфракрасный свет воздействуют на клетки и стимулируют их «энергетические станции» — митохондрии.

Что из этого действительно подтверждается:
— кожа может выглядеть более гладкой
— уменьшается покраснение и воспаление
— возможно стимулирование роста волос
— используется для облегчения боли и заживления

Звучит впечатляюще. Но дальше начинается зона, где всё уже не так однозначно.

Эффект требует регулярности — недели и месяцы
 После прекращения процедур результат может исчезнуть
 Часть заявленных эффектов пока не имеет убедительных доказательств

При этом устройства уже допущены к домашнему использованию регуляторами, хотя это не равно полноценному «одобрению лечения».

Есть и нюансы:
— при неправильном использовании можно повредить кожу или глаза
— возможны лёгкие раздражения

В итоге получается любопытная ситуация.

Технология — не пустышка.
Но и не универсальное решение.

И между этими двумя точками — как раз та зона, где каждый решает сам, стоит ли игра своих денег и времени.

Комментарии (0)

Главные новости

Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза
Важно

Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО
Важно

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки
Важно

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

Важно 13:33

Важно 0 комментариев

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Загрузка

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Наука 13:25

Наука 0 комментариев

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Мир 13:14

Мир 0 комментариев

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Всюду жизнь 13:01

Всюду жизнь 0 комментариев

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Новости Латвии 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

