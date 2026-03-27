Украина третью ночь подряд атакует порты России на Балтике, пытаясь сорвать торговлю нефтью

Редакция PRESS 27 марта, 2026 11:33

Мир

В ночь на 27 марта украинские беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область. Согласно видео очевидцев, которые проанализировал украинский мониторинговый канал Exilenova+, взрывы прогремели в районе портов Приморск и Усть-Луга. О последствиях ударов данных нет, пишет The Moscow Times.

Это уже третья атака на российские порты на Балтике с начала недели. До этого они подверглись налетам 23 и 25 марта. Приморск и Усть-Луга являются крупнейшими нефтяными портами России на Балтийском море. Через них на экспорт отправляется около 40% российской нефти, или около 2 млн баррелей в день. По данным источника Reuters, оба порта приостановили отгрузку нефти еще 25 марта. Собеседник агентства отмечал, что удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре России усложняют Москве возможность заработать на глобальном энергокризисе, который спровоцировала война США и Израиля против Ирана.

На фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область в аэропорту Пулково были введены ограничения на вылет и прием самолетов. В итоге за ночь число задержанных и отмененных рейсов превысило 60. Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) «сбили и уничтожили» 85 украинских беспилотников самолетного типа. В частности, дроны были замечены в небе над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской и Московской областями, а также оккупированным Крымом и Черным морем.

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию
Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Теперь официально: Латвия одна из самых бедных стран Евросоюза (1)

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

