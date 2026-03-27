Украина третью ночь подряд атакует порты России на Балтике, пытаясь сорвать торговлю нефтью

Это уже третья атака на российские порты на Балтике с начала недели. До этого они подверглись налетам 23 и 25 марта. Приморск и Усть-Луга являются крупнейшими нефтяными портами России на Балтийском море. Через них на экспорт отправляется около 40% российской нефти, или около 2 млн баррелей в день. По данным источника Reuters, оба порта приостановили отгрузку нефти еще 25 марта. Собеседник агентства отмечал, что удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре России усложняют Москве возможность заработать на глобальном энергокризисе, который спровоцировала война США и Израиля против Ирана.

На фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область в аэропорту Пулково были введены ограничения на вылет и прием самолетов. В итоге за ночь число задержанных и отмененных рейсов превысило 60. Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) «сбили и уничтожили» 85 украинских беспилотников самолетного типа. В частности, дроны были замечены в небе над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской и Московской областями, а также оккупированным Крымом и Черным морем.