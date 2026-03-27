Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение по обороне

27 марта, 2026 17:38

Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии достигли соглашения о сотрудничестве. Документ предполагает, что Киев поможет Эр-Риаду в разработке необходимых компонентов ПВО, указывает AFP.

Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии достигли соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Документ станет основой для, в частности, технологического партнерства и инвестиций, а также усиливает международную роль Киева "как донора безопасности". Об этом сообщил в пятницу, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Мы готовы делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать по усилению защиты жизней. Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И у Саудовской Аравии есть то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным", - написал украинский лидер, который с 26 марта находится с визитом в Саудовской Аравии.

По его словам, на встрече с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом среди прочего обсуждались "помощь иранскому режиму со стороны России, ситуация на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество".

Зеленский также указал, что документ о сотрудничестве был подписан перед его встречей с бен Сальманом. Со стороны Украины на мероприятии, в частности, присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кислица и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

AFP: Соглашение подписали 26 марта

Соглашение было подписано еще 26 марта, указывает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников. "Суть документа в том, что Украина окажет им (властям Саудовской Аравии - Ред.) поддержку в разработке всех необходимых компонентов противовоздушной обороны, которых им в настоящее время не хватает", - отметил другой источник AFP.

Кроме того, по данным одного из собеседников агентства, соглашение "касается не только перехватчиков, но и создания системы, ее интеграции с другими компонентами ПВО, украинского опыта ее использования, искусственного интеллекта и всех других элементов анализа данных, необходимых для противодействия беспилотникам, в частности типа Shahed".

Зеленский рассказал о встрече с направленными в Саудовскую Аравию украинскими военными
С начала войны США и Израиля против Ирана, в ходе которой Тегеран атаковал в том числе и объекты на территории других стран Ближнего Востока, Киев предлагает помощь в защите от иранских дронов Shahed, применяемых и российской армией в ходе войны в Украине.

В середине марта Зеленский сообщил, что в странах Ближнего Востока находится 201 украинский военный эксперт и еще 34 "готовы к развертыванию". "Наши команды уже прибыли в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, а также направляются в Кувейт. Мы работаем и с другими странами, соглашения уже заключены. Мы не желаем продолжения иранского террора против его соседей", - заявлял тогда президент Украины.

27 марта Зеленский рассказал о встрече с экспертами ВСУ в Саудовской Аравии. По его словам, их основная задача, - "выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских Shahed и ракет". "Мы готовы поддержать защиту тех, кто помогает нам защищать нашу независимость", - отметил он.

Комментарии (0)

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?
Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США
Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА
Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

