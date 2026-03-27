Крысы атакуют: рижане — об обнаглевших хищниках

«Вести» 27 марта, 2026 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Жители столицы все чаще сообщают о том, что в том или ином доме появились крысы. Грызуны бегают по дворам, чувствуют себя хозяевами территорий вокруг магазинов. К счастью, это пока отдельные случаи. Но что будет дальше? - беспокоятся рижане...

Кому нравится, когда на улице чуть ли не из-под ног выбегает крыса и по-хозяйски семенит дальше... Куда? На склад продуктов ближайшего магазина или в подвал жилого дома? Крыс не любит никто, и дело тут не в симпатиях или антипатиях. Эти небольшие серенькие твари разносят инфекции, портят и уничтожают домовую инфраструктуру. И быстро размножаются.

Более того, нашествие крыс всегда вызывало у людей мистический ужас: крысы воспринимались как предзнаменование грядущих бедствий. Вот и сейчас все чаще раздаются обеспокоенные голоса: крысы не к добру.

Но оставим предрассудки и вернемся к нашей реальности. Крысы - это плохо, и им не место рядом с людьми. И лептоспироз – уже не где-то в неблагополучной провинции, а рядом...

Они рядом с нами!

В соцсетях рижане делятся впечатлениями – и не только от приятного досуга или путешествий, а от «интересных» встреч... с крысами: «Поехали вечером гулять на Бастионную горку, а там крысы вовсю шныряют – у канала, по дорожкам перед мостиком, у скамеек...»

«Живем в социальном доме в Болдерае. Утром гуляли с собакой и метрах в пяти от дома увидели на траве дохлую крысу. А через несколько дней, уже дальше от дома, на площадке за музыкальной школой бегала вполне живая...»

«Гуляем рано с собакой, так вокруг контейнеров с мусором во дворах на улице Прушу в Кенгарагсе все чаще встречаем крыс. Какие они противные...»

«Наш Зиепниеккалнс уже заселен крысами – плотно. Идешь к контейнерам с мешком мусора, а они там суетятся. У нас крышки закрывают, площадка огорожена и запирается. Так дворник говорит, что они прогрызают дно мусорных контейнеров...»

«В березовой роще в Плявниеках крысы бегают чуть ли не под ногами прохожих...»

Рижане обратили внимание, что крысы стали появляться после того, как во дворах поставили биоконтейнеры, куда жителям вменяется бросать пищевые отходы. Читательница Виктория Р. вспоминает, как в 1960-х годах на лестничных клетках многоквартирных домов появились ведра с надписью краской «Для пищевых отходов». Туда надо было выбрасывать остатки еды, очистки от картофеля, несъеденный хлеб, кости и так далее. «Вонища стояла страшная, - вспоминают старожилы, – и сразу в домах появились крысы».

Другие видят причину в том, что значительно сократилась популяция дворовых котов: их стерилизуют, окна подвалов закрывают наглухо. И вот результат: чем меньше котов - тем больше крыс... Также жители недовольны, что во многих домах, которые обслуживает ООО RIgas namu pArvaldnieks, теперь территорию вокруг дома убирают не дворники, а бригады, и делают это непостоянно и формально.

Было бы нечестно сказать, что раньше крыс не было. В Риге они были всегда. Лет 40 назад на Центральном рынке даже была военная операция по уничтожению крыс, - вспоминают старые рижане. Рынок закрыли на несколько дней, а солдаты их натурально отстреливали... С крысами боролись: во дворах и подвалах домов – домоуправления, на предприятиях – руководство, а жители приглашали дератизаторов в квартиры, если там заводились наглые противные твари...

Не экономьте на отраве

В свою очередь специалисты по борьбе с домовой нечистью ссылаются на бюрократические препоны и порой равнодушие жителей.

Домоуправление, чтобы провести акцию по травле крыс, объявляет конкурс. Обычно выбирают тех, кто предлагает более низкие цены за услугу. Например, 1 цент за квадратный метр. А что можно сделать за эти деньги? Формально что-то где-то положить или посыпать.

Причем крысам чаще всего порой надо давать и вторую порцию спецсредства - повторить дератизацию. Но это договором не предусмотрено: дороже. А крысы разбегутся для вида - и через пару дней возвращаются. У них иммунитет на многие отравы, и если место сытное, то их оттуда просто так не отвадишь. Да и специалистов в отрасли становится все меньше...

В Рижской думе ответственные чиновники ссылаются на то, что жители сами небрежно относятся к вопросам санитарии. Надо как минимум закрывать контейнеры для мусора. Также жителям рекомендуют заказывать металлические контейнеры или вообще убирать «помойку» под землю.

Или огораживать контейнеры и там раскладывать отраву для крыс. (А как же собаки и коты?!) С собаками гулять на поводке, а дворовых котов вообще никто не имеет в виду...

Принять меры!

В Риге на портале manabalss.lv идет сбор подписей против распространения крыс. Жители требуют ставить у многоквартирных домов более крепкие контейнеры, в которые грызуны не смогут пробраться. И, конечно, обязать домоуправления больше внимания уделять вопросам санитарного состояния жилых домов и территорий.

Эпидемиологически опасная ситуация ухудшается в холодное время года, когда крысы и мыши перебираются в помещения, заражая пищевые продукты, - говорится в пояснении к инициативе. Частично нашествие крыс обусловлено также размещением контейнеров для биологических отходов в городе.

Некоординированная дератизация, проводимая управляющими компаниями на отдельных территориях, может быть неэффективной.

Авторы инициативы просят Рижское самоуправление организовать координированные централизованные мероприятия по дератизации на всей территории города - в комплексе с очисткой территорий и мерами по предотвращению нового нашествия крыс. Подобно тому, как проводится дезинфекция водопровода в борьбе с бактериями легионеллы. Борьба с лептоспирозом и другими заболеваниями, переносимыми грызунами, также должна стать приоритетом города в заботе о здоровье жителей.

Подписать петицию могут только граждане Латвии, задекларированные на территории Риги или владеющие недвижимостью в столице. Для того чтобы народная инициатива была рассмотрена самоуправлением, необходимо собрать хотя бы 2 000 подписей...

Комментарии (0)

Главные новости

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США
Важно

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США (1)

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Важно

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА
Важно

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Юридическая консультация 20:36

Юридическая консультация 0 комментариев

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Выбор редакции 20:15

Выбор редакции 0 комментариев

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсю опустились до оскорблений.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

