Деревня вместо отеля: туристам предлагают жить «как местные» — но не всё так просто

В регионе Шварцвальд хотят превратить целые деревни… в один большой отель.

Идея в том, что привычного отеля просто не будет.

жить — в домах местных жителей

завтракать — у деревенского пекаря

ужинать — в ближайшем ресторане

«ресепшн» — фактически вся центральная площадь

Такую модель продвигает компания Schwarzwald Tourismus, вдохновившись итальянским форматом «рассеянного отеля».

На первый взгляд — идеальный сценарий:

турист получает «настоящую жизнь», а деревня — деньги и поток людей.

Но есть условия.

Все здания должны находиться максимум в 400 метрах друг от друга.

И главное — жители должны согласиться на участие.

Сейчас уже есть несколько деревень-кандидатов, и интерес к проекту растёт.

Авторы говорят не только о туризме, но и о выживании малых населённых пунктов:

сохранении пекарен, ресторанов и местной жизни, которая постепенно исчезает.

Но сама идея вызывает и тихие вопросы.

Где проходит граница между «жить как местный» и «деревня как сервис»?

И что остаётся от настоящей жизни, когда она становится частью туристического сценария.

