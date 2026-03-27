Деревня вместо отеля: туристам предлагают жить «как местные» — но не всё так просто

В регионе Шварцвальд хотят превратить целые деревни… в один большой отель.
Идея в том, что привычного отеля просто не будет.
- жить — в домах местных жителей
- завтракать — у деревенского пекаря
- ужинать — в ближайшем ресторане
- «ресепшн» — фактически вся центральная площадь
Такую модель продвигает компания Schwarzwald Tourismus, вдохновившись итальянским форматом «рассеянного отеля».
На первый взгляд — идеальный сценарий:
турист получает «настоящую жизнь», а деревня — деньги и поток людей.
Но есть условия.
Все здания должны находиться максимум в 400 метрах друг от друга.
И главное — жители должны согласиться на участие.
Сейчас уже есть несколько деревень-кандидатов, и интерес к проекту растёт.
Авторы говорят не только о туризме, но и о выживании малых населённых пунктов:
сохранении пекарен, ресторанов и местной жизни, которая постепенно исчезает.
Но сама идея вызывает и тихие вопросы.
Где проходит граница между «жить как местный» и «деревня как сервис»?
И что остаётся от настоящей жизни, когда она становится частью туристического сценария.