Деревня вместо отеля: туристам предлагают жить «как местные» — но не всё так просто

Редакция PRESS 27 марта, 2026 17:11

Всюду жизнь 0 комментариев

В Германии придумали формат отдыха, который выглядит почти как сказка.

В регионе Шварцвальд хотят превратить целые деревни… в один большой отель.

Идея в том, что привычного отеля просто не будет.

  • жить — в домах местных жителей
  •  завтракать — у деревенского пекаря
  •  ужинать — в ближайшем ресторане
  •  «ресепшн» — фактически вся центральная площадь

Такую модель продвигает компания Schwarzwald Tourismus, вдохновившись итальянским форматом «рассеянного отеля».

На первый взгляд — идеальный сценарий:
турист получает «настоящую жизнь», а деревня — деньги и поток людей.

Но есть условия.

Все здания должны находиться максимум в 400 метрах друг от друга.
И главное — жители должны согласиться на участие.

Сейчас уже есть несколько деревень-кандидатов, и интерес к проекту растёт.

Авторы говорят не только о туризме, но и о выживании малых населённых пунктов:
сохранении пекарен, ресторанов и местной жизни, которая постепенно исчезает.

Но сама идея вызывает и тихие вопросы.

Где проходит граница между «жить как местный» и «деревня как сервис»?
И что остаётся от настоящей жизни, когда она становится частью туристического сценария.
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе
Сначала спрятался, но сдался добровольно: убийство в Пурвциемсе

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США
Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США (1)

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

