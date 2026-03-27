Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Редакция PRESS 27 марта, 2026 20:36

Юридическая консультация 0 комментариев

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Опись официально фиксирует состав имущества. Это важно, если наследников несколько (чтобы предотвратить ситуацию, что кто-то из наследников забрал и утаил часть наследства).

Как зафиксировать наличие вещей? Есть два пути:

1. Договориться самим. Наследники могут составить список и оценку имущества самостоятельно при участии нотариуса,. Стоимость вещей в этом случае определяется по соглашению всех наследников.

2. Вызвать судебного исполнителя. Это самый надежный способ. Нотариус по просьбе одного из наследников направляет судебному исполнителю официальное приглашение (aicinājums).

В отличие от нотариуса, судебный исполнитель обязан убедиться в наличии вещей физически (dabā). Он приедет по адресу и занесет в акт всё: от мебели до микроволновки.

Обычные вещи (мебель, одежда) он оценивает сам по рыночным ценам с учетом износа.

Если в наследстве есть золото, драгоценные камни или картины, исполнитель обязан пригласить эксперта.

Если вы знаете, что ценности находятся у кого-то другого, то это указывается в заявлении. Судебный исполнитель включит их в опись. Если человек утверждает, что вещь его, но не может это доказать на месте документами, вещь всё равно внесут в список, но с пометкой о претензии.

Услуги судебного исполнителя и экспертов оплачивает тот, кто заказал опись.

Судебный исполнитель только описывает вещи, но не забирает их на хранение.

Иными словами, если между наследниками конфликт или один из наследников подозревает, что вещи могут «исчезнуть», лучше сразу просить нотариуса привлечь судебного исполнителя.

