Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

© Deutsche Welle 27 марта, 2026 20:27

Важно 0 комментариев

Эстония, Латвия и Литва призвали НАТО усилить свою противовоздушную оборону. Это произошло после того, как в страны Балтии во время украинских ударов по РФ залетело несколько беспилотников.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав Североатлантический альянс, в который входят эти страны, усилить противовоздушную оборону. Текст этого заявления цитирует в пятницу, 27 марта, агентство dpa.

"Усилия НАТО по укреплению противовоздушной обороны, включая защиту от дронов, должны быть ускорены. Союзники должны срочно наращивать потенциал, необходимый для эффективной разведки и обороны", - говорится в совместном заявлении Ханно Певкура (Эстония), Андриса Спрудса (Латвия) и Робертаса Каунаса (Литва). Они также призвали в долгосрочной перспективе увеличить расходы ЕС на оборону и продумать цели таких инвестиций.

"Нынешнее присутствие самолетов и систем противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии должно быть сохранено и далее расширено для противодействия всем угрозам с воздуха, включая беспилотные летательные аппараты", - добавили министры.

Вторжения БПЛА в страны Балтии

В ночь на 25 марта воздушное пространство Эстонии и Латвии нарушили несколько беспилотников, прилетевших со стороны России и Беларуси. В Эстонии один из этих дронов врезался в трубу электростанции, не нанеся существенного ущерба. В Латвии БПЛА упал в лесу, вызвав небольшой пожар. При этом никто не пострадал.

В Таллине и Риге сообщили, что эти беспилотники были украинскими и участвовали в ударах по РФ. ВСУ в ту ночь устроили массированную дроновую атаку на российские порты Приморск и Усть-Луга на Балтике. "Поскольку Россия принимает контрмеры, такие, как глушение или подмена GPS-сигнала, такие атаки могут затрагивать также нашу территорию, и это, вероятно, будет продолжаться", - указал тогда министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

23 марта БПЛА вторгся в воздушное пространство Литвы и упал на лед озера недалеко от белорусской границы. Литовские власти также заявили, что дрон был украинским и предназначался для удара по территории России.

НАТО защищает небо балтийских стран

Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей. Поэтому союзники по Североатлантическому альянсу с 2004 года поочередно отправляют свои боевые самолеты и пилотов для защиты воздушного пространства этих стран, напоминает агентство dpa.

После нескольких вторжений российских истребителей и дронов, НАТО в сентябре 2025 года начало операцию Eastern Sentry ("Страж Востока") с целью мобилизовать дополнительные силы наблюдения и противовоздушной обороны в странах своего восточного фланга.

 

Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ
Советник президента Украины: падение дронов в странах Балтии может быть провокацией РФ

Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США
Глава больницы Страдиня подал в отставку: уезжает в США

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?
Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

Важно 20:37

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Наследство: как быть с ценными вещами, бытовой техникой, мебелью…

Юридическая консультация 20:36

Хочу обратить ваше внимание на один полезный инструмент при наследовании. Когда речь заходит о наследстве, все сразу думают о квартирах и счетах. Но как быть с ценными вещами, мебелью, антиквариатом или бытовой техникой? В Латвии для этого существует опись наследства (mantojuma saraksts), - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Лучше б прийти самому: полиция разыскивает мужчину (ФОТО)

Важно 20:16

Сотрудники государственной полиции Лиепайи приглашают посмотреть на человека на фото, и если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь прояснить его личность, просят сообщить об этом по телефону 112.

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки

Выбор редакции 20:15

Жительница Риги Иева написала письмо в редакцию la.lv, в котором пожаловалась, что никак не может найти общего языка с украинскими беженцами, поселившимися в её доме. Эти люди принципиально не учат её язык, а теперь и вовсе опустились до оскорблений.

Нерезидентам Латвии пересчитают пенсии: куда обращаться?

Важно 20:13

С 1 апреля 2026 года для многих получателей латвийских пенсий, проживающих за рубежом, изменится порядок удержания подоходного налога (ПНН, IIN). А это 25,5%, на которые пенсии сениоров могут стать меньше, сообщает bb.lv.

Тестирование детских автокресел в ЕС выявило ряд проблем: будем менять?

Новости Латвии 20:00

В ходе кампании, организованной ЕС, из девяти протестированных детских автокресел семь не соответствовали требованиям динамических испытаний, включая краш-тесты, установленным в Правиле ООН № 129 — новейшем европейском стандарте безопасности для детских удерживающих систем. Шесть из них также не соответствовали, например, требованиям к маркировке и инструкциям по эксплуатации. 

