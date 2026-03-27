Страны Балтии призвали НАТО усилить ПВО после вторжений БПЛА

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав Североатлантический альянс, в который входят эти страны, усилить противовоздушную оборону. Текст этого заявления цитирует в пятницу, 27 марта, агентство dpa.

"Усилия НАТО по укреплению противовоздушной обороны, включая защиту от дронов, должны быть ускорены. Союзники должны срочно наращивать потенциал, необходимый для эффективной разведки и обороны", - говорится в совместном заявлении Ханно Певкура (Эстония), Андриса Спрудса (Латвия) и Робертаса Каунаса (Литва). Они также призвали в долгосрочной перспективе увеличить расходы ЕС на оборону и продумать цели таких инвестиций.

"Нынешнее присутствие самолетов и систем противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии должно быть сохранено и далее расширено для противодействия всем угрозам с воздуха, включая беспилотные летательные аппараты", - добавили министры.

Вторжения БПЛА в страны Балтии

В ночь на 25 марта воздушное пространство Эстонии и Латвии нарушили несколько беспилотников, прилетевших со стороны России и Беларуси. В Эстонии один из этих дронов врезался в трубу электростанции, не нанеся существенного ущерба. В Латвии БПЛА упал в лесу, вызвав небольшой пожар. При этом никто не пострадал.

В Таллине и Риге сообщили, что эти беспилотники были украинскими и участвовали в ударах по РФ. ВСУ в ту ночь устроили массированную дроновую атаку на российские порты Приморск и Усть-Луга на Балтике. "Поскольку Россия принимает контрмеры, такие, как глушение или подмена GPS-сигнала, такие атаки могут затрагивать также нашу территорию, и это, вероятно, будет продолжаться", - указал тогда министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

23 марта БПЛА вторгся в воздушное пространство Литвы и упал на лед озера недалеко от белорусской границы. Литовские власти также заявили, что дрон был украинским и предназначался для удара по территории России.

НАТО защищает небо балтийских стран

Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных истребителей. Поэтому союзники по Североатлантическому альянсу с 2004 года поочередно отправляют свои боевые самолеты и пилотов для защиты воздушного пространства этих стран, напоминает агентство dpa.

После нескольких вторжений российских истребителей и дронов, НАТО в сентябре 2025 года начало операцию Eastern Sentry ("Страж Востока") с целью мобилизовать дополнительные силы наблюдения и противовоздушной обороны в странах своего восточного фланга.